Ordu'nun Altınordu ilçesinde balık tutmak için denize açılan 65 yaşındaki Ö.A.'nın cansız bedeni, Ordu Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

ORDU (İGFA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde balık tutmak için denize açılan 65 yaşındaki Ö.A.'dan bir süre haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmalarında acı habere ulaşıldı. Balıkçının cansız bedeni, Ordu Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde Altınordu Bozukkake mevkiinde meydana geldi. Balık tutmak amacıyla teknesiyle denize açılan Ö.A.'dan uzun süre haber alamayan ailesi durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine ekipler hem karadan hem de denizden arama çalışması başlattı.

Arama çalışmalarının sürdüğü sırada 65 yaşındaki balıkçının teknesi, içi boş şekilde kıyıya vurdu. Bunun üzerine denizdeki arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda Ö.A., Ordu Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından Perşembe ilçesi Çerli Mahallesi açıklarında deniz yüzeyinde hareketsiz halde bulundu. Ordu Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekiplerince denizden çıkarılan vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ö.A.'nın cansız bedeni, dalgıçlar tarafından Kumbaşı Limanı'na çıkarılarak sağlık ve emniyet ekiplerine teslim edildi.