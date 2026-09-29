Konya Büyükşehir Belediyesi ve TİKA iş birliğinde Uluslararası İtfaiye Çalıştayı ve Tatbikat Programı gerçekleştirildi. Uluslararası İtfaiye Çalıştayı ve Tatbikat Programı kapsamında 30 Eylül Çarşamba günü uluslararası bir de tatbikat icra edilecek.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Acil Durum ve Afet Müdahale Eğitimleri Programı (ADAMEP) kapsamında Uluslararası İtfaiye Çalıştayı ve Tatbikat Programı düzenlendi. Bir otelin toplantı salonunda düzenlenen çalıştaya Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yazlık, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Latif Erdoğan'ın yanı sıra 14 ülkeden ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden itfaiye teşkilatlarının temsilcileri katıldı.

'ACININ, ALEVİN, AFETİN, ENKAZIN, YARDIM ÇIĞLIĞININ DİLİ AYNI'

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yazlık, amaçlarının ortak bir müdahale kültürünün oluşmasını sağlamak olduğunu ifade ederek, 'Çünkü acının, alevin, afetin, enkazın, yardım çığlığının aslında dili, derdi aynı. Bu dil değişmiyor. Bu Cibuti'de de olsa, Özbekistan'da da olsa, Bangladeş'te de olsa bu yardım çığlığının dili aynı olduğu için bizim de ortak bir müdahale kültürünü oluşturmamız gerekiyor' diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, 'Aslında itfaiyeciler insanların can ve mal güvenliği için adanmış hayatlardan oluşuyor. Bu bizim için bir iyilikte yardımlaşma hareketidir. Peygamber Efendimiz 'İstişare eden yanılmaz buyuruyor' yani bu toplantıdan yanlış kararların çıkmayacağına eminim. Toplantının Konya'mızda olması bizim için bir gurur ve şeref vesilesi. İnşallah bu tatbikatlar kriz zamanında vakti en iyi değerlendirmeye, en hızlı şekilde can ve mal kurtarmaya, zararı en aza indirmeye katkı sağlayacak provalar olarak sonuçlanır' ifadelerini kullandı.

Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği Genel Başkanı Mehmet Olcay Bal da 'Türkiye İtfaiye Teşkilatı Yapısı' konulu başlıkta bir sunum gerçekleştirdi.

ADAMEP kapsamında düzenlenen Uluslararası İtfaiye Çalıştayı ve Tatbikat Programı; afet, yangın ve arama kurtarma alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmak, kurumsal kapasiteyi güçlendirmek ve ülkeler arasında ortak müdahale kültürünün geliştirilmesine katkı sunmak amacıyla Konya'da ulusal ve uluslararası itfaiye teşkilatlarını bir araya getirdi.

14 FARKLI ÜLKEDEN TEMSİLCİLER KATILDI

Özbekistan, Karadağ, Tacikistan, Cibuti, Libya, Gambiya, KKTC, Gürcistan, Somali, Bangladeş, Kuzey Makedonya, Tanzanya, Portekiz ve İrlanda'dan çalıştaya katılan temsilciler de çeşitli sunumlar yaptı.

Türkiye'den ise Konya Büyükşehir İtfaiyesi ile birlikte; Bursa, Hatay, Erzurum, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Balıkesir, Kırıkkale ve İzmit itfaiye teşkilatlarının temsilcileri de programda bilgi ve tecrübelerini aktardı.

Programa AFAD'tan yetkililer, Savunma Sanayii Başkanlığı, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Organize Sanayi Bölgesi Daire Başkanlığı temsilcilerinin yanı sıra enerji ve savunma sanayii alanında faaliyet gösteren: ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, TÜPRAŞ, PETKİM ve TUSAŞ'ın temsilcileri de katıldı. Farklı üniversitelerden akademisyenlerin de katıldığı çalıştayda bilimsel çalışmalar ile sahadaki uygulamalar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının geliştirilmesi hedeflendi.