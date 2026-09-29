ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı muhtemel eğitim süresi verilerini açıkladı. Buna göre, ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim kademesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 16,8 yıl olarak hesaplandı.

TÜİK verilerine göre, ilkokul çağındaki bir bireyin ortaöğretimi tamamlayana kadar eğitimde geçirmesi muhtemel süre 11,9 yıl, okul öncesi eğitimde ise 1,6 yıl oldu.

BİR YILDA YÜZDE 2,4 AZALDI

Muhtemel eğitim süresi, 2025 yılında bir önceki yıla göre toplamda yüzde 2,4 azaldı. Erkeklerde bu süre 16,3 yıl olurken, kadınlarda 17,2 yıl olarak ölçüldü. Böylece kadınların muhtemel eğitim süresi erkeklerden daha yüksek gerçekleşti.

TÜİK, 2024 yılına ait OECD verileriyle yapılan karşılaştırmada Türkiye'nin muhtemel eğitim süresinin OECD ortalamasının üzerinde olduğunu bildirdi. Buna göre OECD ülkelerinde ortalama 16,6 yıl olan MES, Türkiye'de 17,2 yıl olarak kaydedildi. OECD ülkeleri arasında en yüksek muhtemel eğitim süresi 20,9 yıl ile Yunanistan'da, en düşük süre ise 14,3 yıl ile Kolombiya'da gerçekleşti.

EN YÜKSEK SÜRE BAYBURT VE KARABÜK'TE

İl düzeyinde 2025 yılında en yüksek muhtemel eğitim süresi 18,6 yıl ile Bayburt ve Karabük'te ölçüldü. Bu illeri 18,4 yıl ile İstanbul ve 18,3 yıl ile Tunceli izledi. En düşük muhtemel eğitim süresi ise 13,8 yıl ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa'yı 14,1 yıl ile Şırnak ve 14,3 yıl ile Muş takip etti.

KADINLARDA TUNCELİ, ERKEKLERDE BAYBURT ÖNDE

2025 verilerine göre kadınlarda en yüksek muhtemel eğitim süresi Tunceli'de, erkeklerde ise Bayburt'ta gerçekleşti. Erkeklerde Bayburt'u Erzincan, Karabük, İstanbul ve Bolu izlerken; kadınlarda Tunceli, Karabük, İstanbul, Rize ve Ankara öne çıktı.

Erkeklerde en düşük muhtemel eğitim süresine sahip il Şanlıurfa olurken, bunu Ağrı, Şırnak, Muş ve Hakkari takip etti. Kadınlarda ise en düşük değerler Şanlıurfa, Şırnak, Muş, Mardin ve Ağrı illerinde görüldü.

CİNSİYET EŞİTLİĞİ ENDEKSİ KADINLAR LEHİNE ARTTI

Muhtemel eğitim süresi kapsamında hesaplanan cinsiyet eşitliği endeksi, 2025 yılında 1,05 oldu. 2018 yılında 0,97 olan endeksin, kadınlar lehine artışını sürdürdüğü belirtildi. İl bazında endeksin en yüksek olduğu yerler sırasıyla Iğdır (1,13), Tunceli (1,11), Bartın (1,10), Çankırı (1,09) ve Kars oldu. En düşük endeks ise Bitlis (0,97), Şanlıurfa, Siirt ve Bayburt (0,99) ile Muş, Erzurum ve Batman (1,00) illerinde kaydedildi.