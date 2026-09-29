Antalya Büyükşehir Belediyesi, öz kaynaklarıyla 1 Milyar 775 Milyon TL'lik yatırımla araç filosunu güçlendirdi. İlk teslimatı yapılan 89 yeni araç tanıtıldı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sunulan belediye hizmetlerini daha hızlı, etkin ve verimli hale getirmek amacıyla araç filosunu yenileyerek büyütmeye devam ediyor. Modern donanımlara sahip yeni araçlarla belediyenin hizmet kapasitesi daha da artacak.

KENDİ ÖZ KAYNAKLARIMIZLA BAŞARDIK

Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nda düzenlenen tanıtım programına katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir minibüs, midibüs ile iş makineleri ve kamyon olmak üzere belediye bünyesine dahil edilen 89 aracın tanıtımını yaptı ve araçları inceledi.

Başkan Vekili Özdemir, yenilenen araç filosuyla Antalya'nın 19 ilçesi 913 mahallesine daha hızlı ve daha güçlü hizmet vereceklerini belirterek, 'Bugün büyük bir gururla karşınızdayız. İlk teslimatı yapılan 89 adet hizmet aracını Antalya'nın hizmetine sunuyoruz.

Burada 548 Milyon TL bedelle alınan 89 aracımız var. Antalya Büyükşehir Belediyesi 2026 yılının sonuna kadar da yine 283 adet aracı filolarına ekleyerek toplamda 1 Milyar 775 Milyon TL'lik yatırım bedeli ile bu araçları kentimizin hizmetinde görev yapmak üzere hizmete sunacak.

'Alet işler el övünür' diyoruz. Antalya'mızın 19 ilçesine 913 mahallesine kesintisiz hizmeti, kendi öz kaynaklarımızla aldığımız, kredi kullanmadan Devlet Malzeme Ofisi'nden satın alımlarımızı yaptığımız araçlarımızla yapacağız. Bu araçlar, uzun yıllar Antalya'mıza hizmet edecek, vatandaşlarımıza daha güçlü ve kesintisiz hizmet sunacak. Kentimize hayırlı olsun, kazasız belasız hizmetler dilerim' şeklinde konuştu.

KİRALAMA DÖNEMİ SONA ERİYOR

Başkan Vekili Büşra Özdemir 1 Ekim itibariyle de Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kiralık iş makinesi uygulamasına son vereceğini, Antalya'ya belediyenin öz kaynaklarıyla alınan araçlarla hizmet edileceğini de sözlerine ekledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, filoya katılan araçları inceledi ve ekiplerden yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.