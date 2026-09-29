Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Osmangazi Kitap Günleri, dördüncü gününde de kitapseverlerden yoğun ilgi gördü. Osmangazi Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar birbirinden renkli atölyelerde hem öğrendi hem eğlendi.

BURSA (İGFA) - 2. Osmangazi Kitap Günleri, dördüncü gününde de farklı yaş gruplarına hitap eden etkinliklerle ziyaretçilerini ağırladı. Özellikle çocuklara yönelik düzenlenen atölye çalışmaları, minik katılımcılara hem yeni beceriler kazandırdı hem de yeteneklerin ortaya koyabilecekleri keyifli bir ortam sundu.



'Geleceğin Meslekleri ve Mutluluk Üzerine Yazar Çizer Atölyesi' kapsamında gerçekleştirilen çalışmada çizer Mert Keçeci, öğrencilerle bir araya geldi. Çıra ve mürekkep kullanılarak gerçekleştirilen atölyede çocuklar, öğrendikleri teknikleri kendi hayal dünyalarıyla birleştirerek birbirinden renkli çalışmalar ortaya çıkardı. Minik sanatçılar, çizimleri aracılığıyla hayallerini ve geleceğe dair düşüncelerini ifade etme imkanı buldu.

Yazar Nihal Ünver ise çocuklarla gerçekleştirdiği atölyede meslek seçimi üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Etkinlikte, farklı mesleklerin özellikleri, meslek seçerken dikkat edilmesi gerekenler ve çocukların geleceğe yönelik hayalleri konuşuldu. Bilgi dolu bir ortamda gerçekleşen atölyede çocuklar merak ettikleri soruları sorma fırsatı da yakaladı.

Kitap Günleri'nin dördüncü gününde yazar Sinan Yağmur, 'Yunus Emre'ce Gönüller Yapmak' başlıklı söyleşiyle okurlarıyla buluştu. Söyleşinin ardından düzenlenen imza gününde okurlarıyla bir araya gelen Yağmur, kitaplarını imzalayarak hayranlarıyla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

'BİZLERE BU İMKANI SAĞLAYAN OSMANGAZİ BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR EDERİZ'

Atölye çalışmasına katılan çocukların hayallerindeki meslekleri çizimleriyle ifade ettiğini belirten çizer Mert Keçeci, 'Atölye çalışmamızda çocukların meslek seçimleriyle ilgili hayallerini ve gelecekte yapmak istedikleri meslekleri keşfetmeye çalıştık. Çizgi üzerine konuştuk, çocuklarla birlikte çizimler yaptık. Belki de aralarından geleceğin yazarları ve çizerleri çıkacak. Çocuklarla güzel ve keyifli vakit geçirdik. Bizlere bu imkânı sağlayan Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz.' şeklinde konuştu.

'BU TÜR ETKİNLİKLER ÇOCUKLAR AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ'

Güzel ve verimli bir atölye çalışması gerçekleştirdiklerini belirten yazar Nihal Ünver, 'Çocukların Kitap Günleri'ne gelmesi, birlikte etkinlik yapmamız, kitaplar üzerine konuşmamız ve onların fikirlerini dinlemek çok güzel. Çocukların özellikle yazarlarla buluşmak amacıyla kitap günlerine gelmeleri ve bu tür etkinliklerin düzenlenmesi çok önemli. Kitap fuarlarının çocuklar açısından çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Gerçekleştirdiğimiz atölyenin içeriğinde, kitabımızda ele aldığımız konular çerçevesinde çocukların meslek seçimleri, ileride ne olmak istedikleri ve farklı mesleklerin özellikleri üzerine konuştuk' ifadelerini kullandı.

'HER YAŞTAN İNSANI GÖRMEK BÜTÜN YORGUNLUĞUMUZU ALDI'

Çok güzel bir etkinlikte okurlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden yazar Sinan Yağmur, 'Osmangazi Kitap Günleri kültür ve sanat hayatına önemli katkı sunuyor. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve ekibine, yüreklerini ortaya koyarak emek, alın teri, aşk ve sevgiyle böyle güzel bir organizasyonu hayata geçirdikleri için teşekkür ediyorum. Bursa'dan tüm dünyaya kültürün güzelliğini kucaklatmak, özellikle yeni nesle kitap okuma sevgisi kazandırmak amacıyla büyük bir gayret ve fedakarlık gösteriyorlar. Bu güzel fuarla kültürümüze yeni bir güneş ve enerji kazandırdılar. Biz 700 yıldır buradayız, kıyamete kadar da burada olacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu Cumhuriyet'in ışığının insanları daha fazla aydınlatması, fikri ve vicdanı hür nesiller yetişmesi için en önemli kapının kitap, müzik ve kültürden geçtiğini vurguladık. Kitap Günleri'nde her yaştan insanı görmek, bütün yorgunluğumuzu aldı' diye konuştu.

2. Osmangazi Kitap Günlerine katılan yazar Sinan Yağmur'a günün anısına Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir tarafından hediye takdim edildi.