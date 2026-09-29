İstanbul Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen AileFest, çocuklar ve ebeveynlere yönelik etkinliklerinin yanı sıra Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen sivil toplum temsilcilerini de bir araya getirdi. Festivalde Mehir Aile Platformu temsilcileri, aile odaklı sivil toplum çalışmalarına destek verdi.

Erkan ÇAKILLI / İZMİR (İGFA)- 26 Eylül'de kapılarını açan ve 4 Ekim'e kadar sürecek olan AileFest; aile içi iletişimin güçlendirilmesi, farklı kuşakların birlikte zaman geçirmesi ve aile odaklı sosyal çalışmaların yaygınlaştırılması amacıyla çeşitli programlara ev sahipliği yapıyor. Festival her gün 11.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

MEHİR AİLE PLATFORMU'NDAN GÜÇLÜ KATILIM

Festival kapsamında Mehir Aile Platformu ve kardeş kuruluşların temsilcileri de Rami Kütüphanesi'nde bir araya geldi.

Mehir Aile Platformu İzmir İl Temsilcisi Semra Aydın, Kocaeli İl Temsilcisi Nurcan Aydın ve Yalova İl Temsilcisi Arzu Özevin festival alanını ziyaret ederek çalışmalara destek verdi.

Ziyaretten duyulan memnuniyet dile getirilirken, farklı illerden gelen temsilcilerin aynı amaç etrafında buluşmasının gönüllülük hareketinin şehirler arasındaki dayanışmayı güçlendirdiği vurgulandı.

'BİZ ÇOK BÜYÜK BİR AİLEYİZ' MESAJI

Mehir Vakfı adına yapılan değerlendirmede temsilcilere teşekkür edilerek birlik ve beraberliğin devamı temenni edildi. Açıklamada, 'Biz çok büyük bir aileyiz, daha da büyüyeceğiz' mesajı verildi.

AileFest'in açılış programına Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir de katıldı. Özdemir'e; Mehir Aile Platformu 1. Bölge Koordinatörü Betül Hut Demirkan, Mehir Aile Platformu İstanbul İl Temsilcisi Nagehan Çay ile Vicdan ve Merhamet Platformu İstanbul İl Temsilcisi ve 1. Bölge Koordinatörü Ebru Kain eşlik etti.

Festivalin resmi açılışında ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Mütevelli Heyeti ve AileFest Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan ile kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.

AİLE ODAKLI ETKİNLİKLER DEVAM EDİYOR

AileFest, çocuk ve ebeveyn atölyelerinden kültür-sanat etkinliklerine, kitap buluşmalarından spor ve sahne programlarına kadar farklı yaş gruplarını aynı çatı altında buluşturuyor. Festivalde ayrıca 0-3, 3-6 ve 7-12 yaş gruplarına yönelik özel etkinlikler de bulunuyor.

Mehir Aile Platformu ile Vicdan ve Merhamet Platformu temsilcilerinin festival alanındaki buluşması ise etkinliğe ayrı bir dayanışma boyutu kattı.

İzmir, Kocaeli, Yalova ve İstanbul'dan gelen temsilcilerin aynı karede yer alması, aile odaklı sivil toplum çalışmalarının yerelden ülke geneline uzanan gönüllülük ağını da gözler önüne serdi.

Festival, 4 Ekim'e kadar Rami Kütüphanesi'nde aileleri ağırlamayı sürdürecek.