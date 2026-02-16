Bunlar da ilginizi çekebilir

Antalya temsilcisi, ligin 22'nci haftasında kendi evinde Afyon Belediyesi Yüntaş ile karşılaşacak. Mücadele, 22 Şubat Pazar günü saat 17.00'de Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

Muratpaşa Belediyespor, son haftalarda KuzeyboruMaxipipeSpor'u ve İlbank'ı 3-2, FDM Yapı Konya Ereğli Belediyesi ve Alfemo Zeren Spor'u ise 3-0'lık skorlarla mağlup etmişti.

ANTALYA (İGFA) - Ankara Selim Sırrı Tarcan Zeren Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada Antalya temsilcisi ilk iki seti 20-25, 21-25 kazanarak 2-0 öne geçti. 3'üncü seti 25-16 kaybeden Antalya temsilcisi 4'üncü seti 21-25 kazanarak sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Antalya Muratpaşa Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Arabica Coffee House Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi B Grubu'nun 21'inci haftasında Karayolları'nı 3-1 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

