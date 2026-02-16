Antalya Muratpaşa Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Arabica Coffee House Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi B Grubu'nun 21'inci haftasında Karayolları'nı 3-1 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.
ANTALYA (İGFA) - Ankara Selim Sırrı Tarcan Zeren Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada Antalya temsilcisi ilk iki seti 20-25, 21-25 kazanarak 2-0 öne geçti. 3'üncü seti 25-16 kaybeden Antalya temsilcisi 4'üncü seti 21-25 kazanarak sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Muratpaşa Belediyespor, son haftalarda KuzeyboruMaxipipeSpor'u ve İlbank'ı 3-2, FDM Yapı Konya Ereğli Belediyesi ve Alfemo Zeren Spor'u ise 3-0'lık skorlarla mağlup etmişti.
Antalya temsilcisi, ligin 22'nci haftasında kendi evinde Afyon Belediyesi Yüntaş ile karşılaşacak. Mücadele, 22 Şubat Pazar günü saat 17.00'de Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda gerçekleşecek.