Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kış Spor Okulları'nda katılan çocuklar hem eğlenme hem de spor yapma imkanı buluyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin modern tesislerinde deneyimli antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen Kış Spor Okulları'nın beşinci dönemi de tamamlanırken, sertifika heyecanı yaşandı.

Karate, güreş, basketbol, taekwondo, judo, cimnastik, voleybol, kort tenisi, okçuluk, satranç, masa tenisi ve yüzme olmak üzere 12 farklı branşta gerçekleştirilen eğitimlerde, çocuklar spora ilk adımı atmanın heyecanın yaşadı.

Branşlara göre 4-16 yaş aralığındaki çocukların eğitimlere katılabildiği Kış Spor Okulları'nda çocuklar hem eğlenme hem de spor yapma imkanı buldu.

9 dönem halinde düzenlenen Kış Spor Okulları'nda altıncı dönem çalışmaları 21 Şubat'ta başlayacak.