İzmir Büyükşehir Belediyesi Boccia Takımı sporcuları, Boccia İzmir İl Turnuvası'nda önemli bir başarıya imza attı. Farklı kategorilerde dört altın, dört gümüş ve beş bronz madalya kazanan Büyükşehir sporcuları, takım müsabakalarında ise bir gümüş madalya elde etti.

İZMİR (İGFA) - Boccia İzmir İl Turnuvası; İzmir Büyükşehir Belediyesi, Foça Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi, Gaziemir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi boccia takımlarının katılımıyla Halkapınar Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Turnuva sonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi Boccia Takımı sporcuları elde ettikleri derecelerle dikkat çekti.

Müsabakalar sonucunda BC3 Erkek kategorisinde Evren Mutlu, BC2 Kadın kategorisinde Hacer Çiçek, BC4 Erkek kategorisinde Murat Yıldırım ve BC2 Erkek kategorisinde Tolga Seven altın madalya kazandı.

BC1 Erkek kategorisinde Mahmut Çoban, BC4 Erkek kategorisinde Mehmet Gülseroğlu, BC2 Kadın kategorisinde Sinem Gökten ve BC2 Erkek kategorisinde Aydın Kavurucu ise gümüş madalyaya layık görüldü. Bronz madalyalar; BC4 Erkek kategorisinde Erol Dağ, BC2 Erkek kategorisinde Ufuk Çakır, BC2 Kadın kategorisinde İrem Akbaş, BC3 Erkek kategorisinde Mustafa Çetin ve BC1 Erkek kategorisinde Mahmut Çoban tarafından kazanıldı.

Ayrıca takım müsabakalarında Tolga Seven, Mahmut Çoban ve Hacer Çiçek'ten oluşan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekibi gümüş madalya elde etti. Turnuva, sporcuların sergilediği üstün performanslarla başarıyla tamamlandı.