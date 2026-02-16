Mudanya Halk Eğitim Merkezi bünyesinde eğitim alan öğrenciler, Minikler Salon Puta Türkiye Şampiyonası'nda takım halinde Türkiye ikincisi olurken, bireysel kategoride de Türkiye dördüncülüğü elde etti.

BURSA (İGFA) - Mudanya Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından Mudanya Atatürk Ortaokulu'nda açılan 'Geleneksel Türk Okçuluğu Kursu', yaklaşık bir yılı aşkın süredir devam eden çalışmalarını önemli bir başarıyla taçlandırdı.

Usta öğretici ve antrenör Veli Saygın rehberliğinde, Mudanya Geleneksel Türk Okçuluğu ve Atlı Okçuluk Kulübü'nün katkılarıyla sürdürülen eğitimler kapsamında kursiyer öğrenciler, 30 Ocak - 1 Şubat 2026 tarihleri arasında Kütahya'da düzenlenen Minikler Salon Puta Türkiye Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı.

Yaklaşık 1000 sporcunun katıldığı organizasyonda Mudanyalı öğrenciler, takım halinde Türkiye ikinciliği elde ederken, kursiyerlerden biri bireysel kategoride Türkiye dördüncüsü olmayı başardı.

Elde edilen başarıyı değerlendiren Mudanya HEM Müdürü Dr. İrfan Bülbül, kursun yürütülmesine imkân sağlayan ve bizzat faaliyetlere katılarak öğrencilere rol model olan Mudanya Atatürk Ortaokulu Müdürü Naci Akçay'a, öğrencilerin gelişiminde büyük emeği bulunan Usta Öğretici Antrenör Veli Saygın'a özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.