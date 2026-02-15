TOFAŞ BGL Takımı, Basketbol Gençler Ligi'nde 13-15 Şubat tarihleri arasında oynadığı 3. pencere karşılaşmalarında Bursaspor ve Merkezefendi Belediye'yi mağlup ederken, Anadolu Efes'e kaybedince pencereyi 3'te 2 ile tamamladı.

BURSA (İGFA) - Yeni formatıyla oynanan Basketbol Gençler Ligi 2025-26 Sezonunda normal sezon üçüncü pencere karşılaşmalarıyla devam etti.

İstanbul'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi ev sahipliğinde beş pencere ile oynanacak normal sezonun ilk penceresinde 3'te 3; ikinci penceresinde 3'te 2 yapan Fırat Yavuz baş antrenörlüğündeki TOFAŞ BGL Takımı, 13-14-15 Şubat tarihlerinde oynanan 3. pencere karşılaşmalarının ilk gününde Bursaspor Tatildekirala.com'u 97-79; ikinci gününde ise Merkezefendi Belediyesi'ni 87-51 mağlup etmeyi başardı.

Bursa ekibi, 3. pencerenin üçüncü ve son gününde Anadolu Efes ile kozlarını paylaştı. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi C3 Salonu'nda oynanan mücadelede ilk periyodu 20-19 önde kapatsa da soyunma odasına 36-45 geride girdi. Üçüncü çeyrekte rakibine 28-22'lik üstünlük kurarak farkı eriten ve son çeyreğe 64-67 geride giren Bursa ekibi, dördüncü periyotta üç atışlardan yararlanamayınca öne geçme şansını değerlendiremedi ve parkeden 80-86 mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes karşısında Yücel Çağın Başaran 26 sayı ile takımın en skorer ismi olurken; Emirhan Serbest 21 sayı; Kerem Çorumlular ise 14 sayıyla katkı verdi.

Bu sonuçla 3. pencere maçlarını da 3'te 2 ile tamamlayan TOFAŞ BGL Takımı, 9. hafta sonunda 7 galibiyet-2 mağlubiyete ulaştı. Mavi Yeşilliler, 4. pencere maçlarını 16-17-18 Mart 2026 tarihlerinde oynayacak.

Normal sezon, her takımın toplamda 15 müsabaka oynayacağı şekilde planlandı. Sezon, beş farklı döneme ayrılırken, her pencerede takımlar üçer maç yapacak. Normal sezonun tamamlanmasının ardından puan tablosunda ilk dört sırayı alan takımlar, 16-17 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenecek BGL Dörtlü Finali'nde mücadele etme hakkı elde edecek.