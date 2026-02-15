İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona 32 ilden 617 sporcu katıldı. Türkiye'nin en yüksek katılımlı duatlonu, kıyasıya rekabet ve büyük heyecana sahne oldu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğiyle 14-15 Şubat tarihlerinde Çiğli Sasalı Kent Ormanı'nda gerçekleştirilen yarışlarda sporcular; 'M3', 'Yıldız', 'Genç', 'Elit', 'Yaş Grubu', 'Paraduatlon' ve 'PTWC' kategorilerinde mücadele etti. Koşu ve bisiklet etaplarının aynı parkurda tamamlandığı organizasyon, sporculara zorlu anlar yaşattı.

TUGAY: 'İZMİR'İ SPOR KENTİ YAPIYORUZ'

Ödül törenine katılan Cemil Tugay, İzmir'i spor organizasyonları açısından daha da zengin bir kent haline getirmek için çalıştıklarını belirterek, 'Bu zorlu yarışı tamamlamanız ve madalya almanız hepimiz adına büyük gurur. Spora ve sporcuya destek vermek bizim için mutluluk' dedi.

Törende genel klasman ve yaş gruplarında dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Erkekler genel klasmanda Mikhail Venediktov birinci olurken, kadınlar genel klasmanda Ece Calp zirvede yer aldı. 16-19 yaş grubundan 75-79 yaş kategorisine kadar geniş bir yaş aralığında gerçekleştirilen yarışlar, her yaştan sporcunun dayanıklılık ve performansını ortaya koydu. 50-54 yaş kategorisinde birlikte yarışan Cevlan Ertuğrul Sarı ve eşi Serdar Sarı'nın performansı da organizasyonun dikkat çeken anları arasında yer aldı.

Yüksek katılım ve coşkulu atmosferiyle tamamlanan İzmir Duatlonu Türkiye Kupası, kentin spor vizyonuna önemli katkı sundu.