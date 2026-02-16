Türkiye Basketbol Ligi'ndeki mücadelesini sürdüren Çayırova Belediyesi, deplasmanda konuk olduğu Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 82-99 mağlup ederek, 24'üncü maçında 20'inci galibiyetini elde etti.

KOCAELİ (İGFA) - Potada Çayırova Belediyesi rüzgarı tüm hızıyla devam ediyor. 14 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'a konuk olan Çayırova Belediyesi, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 82-99 kazanarak, üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.

Balıkesir Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya, Baş Antrenör Ender Aslan'ın öncülüğünde Roberto Gallinat, Enes Berkay Taşkıran, Ömer Utku Al, Nysier Brooks ve Hakan Yapar ilk beşi ile başlayan Çayırova Belediyesi, ilk çeyreği 22-27 önde kapattı. İkinci periyotla birlikte farkı açan Çayırova Belediyesi, devreye 39-52 üstünlükle gitti.

ÖMER UTKU AL'DAN 23 SAYI

Üçüncü periyotta da üstün oyununa devam eden Çayırova Belediyesi, karar periyoduna 56-79'luk üstünlükle girdi. Son çeyrekte de elde ettiği skor avantajını bırakmayan Çayırova Belediyesi, karşılaşmadan 82-99'luk galibiyetle ayrılmayı başardı. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 23 sayılık performansıyla Ömer Utku Al olurken, Roberto Gallinat'ın 19, Nysier Brooks'un 16 ve Enes Berkay Taşkıran'ın 13 sayılık performansı galibiyette büyük rol oynadı.

24. maçında, 20. galibiyetini elde eden Çayırova Belediyesi, ligde ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı ve zirvedeki Gaziantep Basketbol'u takibini sürdürdü. Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 'Deplasmanda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni mağlup ederek önemli bir zafere daha imza atan basketbol takımımızı yürekten kutluyorum! Engelleri bir bir aşıyor, yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz' dedi.