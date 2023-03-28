“Sana Ölürüm, Nankör, Alev Alev, Sanadır Yar” gibi şarkıları ile müzik dünyasına damgasını vuran başarılı sanatçı Murat Başaran, büyük bir titizlikle çalıştığı yeni teklisi “İstanbul”u müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Kendine has yorumu ve tarzı ile dikkatleri üzerine çeken Başaran, hayranlarının merakla beklediği yepyeni çalışmasını tamamladı. İddialı slow parçalarına bir yenisini daha ekleyen başarılı sanatçının “İstanbul”u ayrılık yaşayan çiftlerin, giden sevgililerin ardından dinlenecek tatta… Hüznü getiren şarkının derin ve anlamlı sözlerinde romantik parçaların usta kalemi Ahmet Selçuk İlkan ile Nermin Tahmaz Aşçıoğlu’num imzası var. Parçanın dinleyeni hemen sarıp sarmalayan müziği Murat Başaran’a ait olup, aranjesini ise Celil Yavuz üstlendi.

Başaran, “İstanbul” şarkısının klibi için Kuruçeşme Açıkhava’da ünlü yönetmen Kemal Başbuğ’ ile bir araya geldi. Şarkının adına ithafen İstanbul’un incisi Boğaz’ın büyüleyici manzarası eşliğinde çekilen klip izleyenlerin kalplerine dokunacak.

Murat Başaran’ın duygusal rüzgarlar estireceği yeni teklisi “İstanbul” 24 Mart’dan itibaren Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda…