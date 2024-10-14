Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Muğla Planlama Ajansı Tanıtım Toplantısı CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımı ile gerçekleştirildi.MUĞLA (İGFA) - “Muğla’nın geleceğini birlikte planlıyoruz” sloganı ile yola çıkan, Muğla’ya dair değer üreten, söz söylemek isteyen herkesin buluştuğu bir mecra olarak veriye dayalı ihtiyaç analizi çıkarması planlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla Planlama Ajansı’nın tanıtım toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ev sahipliğinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel katılımı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. Tanıtım toplantısına CHP Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri, il, ilçe, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Muğla Planlama Ajansı Tanıtım Toplantısı MUPA Başkanı Tansu Özcan’ın il genelinde çiftçilerin durumu, su problemi ve sosyolojik değişimler gibi alanlarda elde edilen ilk analiz raporlarından oluşan sunumu ile başladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Muğla Planlama Ajansı Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı konuşmada bir fikirle yola çıktıklarını, bilimle, akılla halkın yararına, ihtiyaçlarına yönelik önemli çalışmalara imza atacaklarını söyledi.

MUPA'nın Muğla’nın sorunlarını belirleyip bu sorunlara çözümler sunmayı hedeflediğini belirten Başkan Aras; "Bu süreç, genel başkanımızın cesaretlendirmesi ve desteğiyle bugünlere geldi. Kendisi vizyonu doğrultusunda bu adımı atmamıza öncülük etti. 2019 yılında İstanbul Planlama Ajansı’nın kurulmasında Ekrem İmamoğlu’nun vizyonundan da ilham aldık ve bu birikimi MUPA’ya taşıdık. MUPA göstermelik bir oluşum değil. Biz burada çalışıyormuş gibi görünmek için değil, halkın ihtiyaçlarına yönelik kamucu bir yaklaşımla sonuç odaklı işler yapmak için buradayız. Gelecek seçim hesaplarıyla ya da siyasi başarı için iş yapmayacağız. Tek amacımız, Türkiye’yi çağdaş uygarlık yoluna sokmaktır," dedi.

MUPA'nın Muğla için alınacak tüm kararlarda önemli bir rol oynayacağını belirten Aras, ajansın devlet planlama teşkilatından ilham alarak kurulduğunu belirtti. Muğla’nın turizmi, tarımı, tarihi ve doğal güzellikleri ile büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Aras, "Muğlamız siyasette ve ekonomide hak ettiği yeri alacak. Bu adımları MUPA üzerinden atacağız. Veriye, bilime ve akla dayalı çalışmalarla Muğla'nın geleceğini şekillendireceğiz. MUPA sadece belediyeye ait bir kuruluş değil. Muğla'nın sivil toplum kuruluşları, ticaret odaları, üniversiteleri ve kamu kurumlarından oluşan geniş bir yapının parçası. MUPA, Muğla halkının bir oluşumudur. Şeffaf bir yönetim anlayışıyla MUPA Muğla’nın geleceği için büyük adımlar atacak.”

Muğla Planlama Ajansı Tanıtım Toplantısı’nda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel Devlet Planlama Teşkilatı’nın kapatılarak planlı kalkınmanın önüne geçildiğini söyledi ve Başkan Aras’ın Muğla Planlama Ajansı fikri ile geldiğinde bu fikri önemsediklerini belirtti. Özgür Özel; “Biz planlı kalkınmanın önemini biliyoruz. Yerel yönetimlerdeki bu çalışmalar çok önemli. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Ahmet Aras bize Muğla Planlama Ajansı fikri ile geldiğinde bu fikri çok doğru bulduk ve önemsedik. Çünkü Muğla eşsiz güzellikleri, birbirinden değerli ilçeleri ile dünyada marka değeri olan çok önemli bir coğrafya. Kurulan bu ajans diğer kentlerle de iş birliği içinde çalışacak.Örneğin Muğla turizmde marka olan ilçelerinde yaşanan yazlık nüfus konusunda sorunları bilimsel verilerle ortaya koyacak, Muğla’dan tespit edilen bu veriler Aydın’a, Denizli’ye de katkı sağlayacak.Bunun yapılmasını tüm belediye başkanlarımızdan ben istedim. İlk görevi alan ve Ege Planlama Ajansı’nı bile beklemeden harekete geçen Ahmet Başkanımın bu konudaki iradesi önemlidir. Kendisinin bu vizyonunu sahiplenen Belediye Meclis Üyelerimizin bu konudaki katkıları önemlidir.

Türkiye genelinde kıyılar ve ülkemizin birçok şehri bu seçimde Cumhuriyet Halk Partili Başkanları seçti. Oralara az para gönderelim ki seçmenin bu tercihini cezalandıralım diyen anlayışne yazık ki bu şehirlerimize yerleşik nüfusa göre para yolluyor. Yaşayan nüfus çok kolay tespit edilip ödemeler yapılabilecekken bu yapılmıyor. Buralar güçsüz belediyelere dönüştürülmek isteniyor. Turizmde turist başına ödenen vergiyi tüm dünyada yerel yönetimler alırken bir tek Türkiye’de merkezi iktidar tarafından alınıyor. MUPA şu anda zorlukların, güçlüklerin, kıt kaynakların doğru önceliklendirilmesini sağlayacak. Çok önemli işler yapacak. Sonra Türkiye’de iktidar değişecek, Devlet Planlama Teşkilatı yeniden kurulacak.” dedi.