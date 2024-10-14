Bursa’nın Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, vatandaşlarla istişare anlayışı çerçevesinde her fırsatta esnaf ve mahalle sakinleri ile bir araya geliyor. Vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Başkan Yılmaz, istişarelerde bulunarak yapılan çalışmaları anlatıyor.Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Yıldırım’da yapılacak hizmetlerle ilgili sürekli olarak muhtarlar, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, sohbet edip dert dinleyip istişarelerde bulunuyor. Vatandaşların ve esnafın istek ve taleplerini dinleyen Başkan Yılmaz,. 7’den 70’e herkesle sohbet ediyor. sadece bugüne değil geleceğe de yatırım yapacaklarını belirtiyor.

YILDIRIM’DA İSTİŞARE ANLAYIŞI SÜRÜYOR

Sık sık esnaf, vatandaş ve muhtar ziyaretlerini sürdüren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, istişarenin önemine vurgu yaptı. Başkan Yılmaz, "Kentimizde yapacağımız projelerimizi vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini alarak hayata geçiriyoruz. Böylece vatandaşlarda yapılan projelere destek oluyor. Yaptığımız çalışmalarla ilgili sivil toplum kuruluşlarını, vatandaşlarımızı, ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendiriyoruz ve ilçemizin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Bizler insan ve hizmet odaklı belediyecilik anlayışımızla Yıldırım’da elbirliği ile dün olduğu gibi bugünde güzel hizmetler gerçekleştireceğimize inanıyoruz. İki özelliğin kazanımı kurumlar için artan önem kazanmakta diye düşünüyoruz. Bu yetkinliklerle Yıldırım’ımızın gelecekte daha da huzurlu ve müreffeh bir kent yaşamına olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Yıldırım’a yapılan ve yapılacak olan projeleri vatandaşlara ve esnaflara anlatan Başkan Yılmaz, sadece bugüne değil geleceğe de yatırım yaptıklarının altını çizdi. Projelerle Yıldırım’ın yükselen bir değer haline geldiğini belirtti. Yılmaz, çalışmaları vatandaşlardan aldıkları destekle daha yükseğe taşıyacaklarını söyledi.