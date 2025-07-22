Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayının manevi atmosferini paylaşmak amacıyla özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mevlevi Evi, Muharrem ayının anlam ve maneviyatını yansıtan özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Aşure ikramının yapıldığı etkinlikte musiki dinletisi, ilahiler ve naatlar eşliğinde katılımcılara derin bir manevi yolculuk yaşatıldı.

Etkinlik, geçmişin hikmetli mirasını bugünün gönül dünyasına taşıyan, sevgi, hoşgörü ve içsel tefekkür değerlerini öne çıkaran zengin bir içerikle gerçekleştirildi.

Programda tasavvuf musikisinin duayen isimlerinden Ahmet Özhan ile Muharrem ayının anlamı, manevi derinliği ve tasavvuf kültüründeki yeri üzerine sohbet gerçekleştirildi.

AŞURE İKRAMINDA BULUNULDU

Etkinlik sonunda Muharrem ayının simgelerinden biri olan aşure ikramı ile programa katılan misafirlere geleneksel bir lezzet sunuldu. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mevlevi Evi, bu anlamlı programlarla şehrin kültürel ve manevi hayatına değer katmaya devam edecek.