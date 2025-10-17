Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Polis Özel Harekât birimlerinde görev yapan sağlık meslek mensubu olmayan personele, sağlık personeli yokluğunda belirli acil tıbbi müdahaleleri yapma yetkisi verildi. Bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikle birlikte, bu personelin görev süresiyle sınırlı olmak üzere hayat kurtarıcı müdahalelerde bulunmasının önü açıldı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın ortak imzasıyla yayımlanan yönetmelik, operasyonel sahada görev yapan ancak sağlık meslek mensubu olmayan personelin, sağlık hizmetine ulaşılıncaya kadar yetkili kılındığı acil tıbbi müdahaleleri ve bu yetkilendirmeye ilişkin eğitim süreçlerini düzenledi.

Yeni düzenlemeyle birlikte, özel eğitimden geçen personel artık olay yerinde; CPR uygulamak, kanamayı durdurmak, açık göğüs yaralanmalarına müdahale etmek, intravenöz girişimlerde bulunmak, bazı ilaç ve sıvıları uygulamak gibi çok sayıda müdahaleyi gerçekleştirebilecek.

Yetkilendirme sadece görev süresi ve görevle sınırlı olacak ve tüm uygulamalar belirlenen sağlık protokolleri çerçevesinde yürütülecek.

5 YILDA BİR TAZELEME EĞİTİMİ ŞART

Yönetmelik kapsamında görevlendirilecek personele, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurumlar tarafından 260 saatlik teorik ve pratik eğitim, ardından savaş ortamının simülasyonu yapılan merkezlerde 60 saatlik uygulamalı eğitim verilecek. Eğitimlerini başarıyla tamamlayanlara yetki belgesi düzenlenecek. Bu belge 5 yıl süreyle geçerli olacak ve süresi dolan personel tazeleme eğitimine tabi tutulacak.

2016 YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜKTEN KALKTI

Yeni yönetmelikle birlikte, 22 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe giren eski yönetmelik de resmen yürürlükten kaldırıldı. Böylece hem yetkiler hem de eğitim içerikleri güncellenerek sahadaki ihtiyaçlara daha uygun bir çerçeve oluşturulmuş oldu.

Söz konusu yönetmeliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz