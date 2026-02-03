İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada dolaşan 'Türkiye'de her yıl 10 binden fazla, son 8 yılda ise 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu' iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yayılan 'Türkiye'de 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu' iddialarının yanlış olduğunu belirtti. Merkez, bu tür paylaşımların TÜİK verilerinden bağlamından koparılmış şekilde çarpıtılarak servis edildiğini kaydetti.

Merkez açıklamasında, TÜİK istatistiklerinin yalnızca resmi kayıp müracaatı yapılan ve daha sonra bulunan çocuklara ilişkin olduğunu vurgulayarak, söz konusu verilerde iddia edilen oranlarda bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti. Ayrıca, kamu kurumları tarafından 'kayıp ve bulunamayan çocuk sayısı' başlığı altında yayımlanmış bir resmi istatistik bulunmadığına dikkat çekildi.

Merkez, 2024 yılında da bu iddiaları açık şekilde yalanladığını belirterek, kamuoyunu yanıltma amacı taşıyan dezenformasyon içerikli paylaşımların kasıtlı olarak yeniden dolaşıma sokulduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Açıklamada, vatandaşların bu tür içeriklere itibar etmemesi gerektiği vurgulandı.