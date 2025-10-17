2018 yılında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki doğal SİT koruma statülerini düşüren Bakanlar Kurulu kararı, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı dava sonucunda Danıştay tarafından iptal edildi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, kentin doğal varlıklarının korunması için hukuki mücadelelerini kararlılıkla sürdürüyor. Çevresel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasınıöncelikli hedefleri arasında gören Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda yürüttüğüçalışmalarda önemli bir hukuki kazanım elde etti.

BAKANLAR KURULU KARARIYLA DOĞAL SİT KORUMA STATÜSÜ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Muğla'nın eşsiz doğal güzelliklerine ev sahipliği yapan Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde 2018 yılında yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararıyla birçok alanın doğal sit koruma statüsü düşürülmüştü. Bu kararın ardından bölgenin korunması için harekete geçen Muğla Büyükşehir Belediyesi, söz konusu düzenlemenin iptali için yargıya başvurdu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı dava sonucunda Danıştay 4. Dairesi, Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Kararın iptaliyle birlikte, Gökova'daki doğal alanların koruma statüleri yeniden güvence altına alınmış oldu.Mahkeme kararında, Ekolojik Temelli Bilimsel Raporun alanın peyzaj özelliklerini temsil etme açısından yetersiz olduğu, ekolojik temelli bulguların yetersiz olduğu belirtildi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 'Muğla'mız sadece ülkemizin değil, dünyanın da en değerli doğal alanlarından birine sahip. Gökova Körfezi, biyolojik çeşitliliği, deniz ekosistemi, endemik türleri ve peyzaj özellikleriyle eşsiz bir mirastır. Bu alanların korunması, yalnızca bugünün değil, yarının da sorumluluğudur.Muğla'mızın doğal ve çevresel değerlerini korumak, gelecek nesillere aktarabilmek öncelikli hedefimizdir. Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde elde edilen bu hukuki kazanım, hem kentimiz hem de ülkemiz için büyük önem taşıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak gelecek kuşaklara temiz bir çevre, bozulmamış ekosistemler ve korunmuş doğal alanlar bırakmak için mücadele etmeye devam edeceğiz.' diye konuştu.