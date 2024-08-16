Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde 349 bin 847 metrekare olan yeşil alan miktarını 770 bin 981 metrekareye çıkardı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla’nın 13 ilçesinde yol, peyzaj, park ve yeşil alan çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi il genelinde bugüne kadar 59 futbol sahası büyüklüğünde 421 bin 134 metrekare alanı Muğla’ya kazandırdı.

Doğal güzellikleri, yüzde 68 orman varlığı ile yerli ve yabancı misafirlerin en çok tercih ettiği illerin başında gelen Muğla’da Büyükşehir Belediyesi vatandaşların keyifli vakit geçireceği, çocukların oynayacağı yeşil alanları şehre kazandırmaya devam ediyor. İl genelinde vatandaşların çocuklarını götürebileceği parklar, yeşil alanlar yapan Büyükşehir Belediyesi ayrıca refüj, kavşakları da Muğla’da üretim kooperatifinde kadınların ürettiği çiçeklerle süslüyor. Tüm ilçelerde yeşil alan çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi 2014 yılından bu yana 59 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alanı Muğla’ya kazandırdı.

YEŞİL ALANLAR ARITMA SUYU İLE SULANIYOR

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde altyapıya yaptığı büyük yatırımlarla modern arıtma tesislerini Muğla’ya kazandırmaya devam ediyor ve bu tesislerden elde edilen arıtma suları da yeşil alan sulamalarında kullanılıyor. Menteşe ilçesinde bulunan yeşil alanların yüzde 90’ı Atık Su Arıtma Tesisi’nden geri dönüştürülen su ile sulanarak su tasarrufu sağlanıyor. Diğer ilçelerde de arazözle sulama yapılan yerlerde geri dönüşüm suyu kullanılarak sudan büyük tasarruf sağlanıyor.

KURAKÇIL PEYZAJ UYGULAMASI MUĞLA’DA YAYGINLAŞIYOR

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde bulunan yeşil alanlarda suyun en az düzeyde kullanılması için arıtma suyu kullanırken aynı zamanda Kurakçıl Peyzaj uygulamalarına öncelik veriyor.

Günümüzde yaşanılan su sorunları sebebiyle suyun daha az kullanıldığı kurakçıl peyzaj çalışmalarında yörenin bitkileri ile birlikte doğal taş uygulamaları yapılıyor. Bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi 9 bin metrekarelik alanda Kurakçıl Peyzaj Uygulamaları yaptı. Yeni yapılan refüj ve parklarda bulunan yeşil alanlarda kurakçıl peyzaj uygulamalarına il genelinde devam edilecek.