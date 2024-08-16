Afet Araştırmaları Derneği, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümü kapsamında, afetlere hazırlık amacıyla "Farklı Mesleki Disiplinler Yönünden Triyaj" başlıklı bilimsel bir eğitim düzenledi.ANKARA (İGFA) - Afet Araştırmaları Derneği, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümü kapsamında, afetlere hazırlık amacıyla "Farklı Mesleki Disiplinler Yönünden Triyaj" başlıklı bilimsel eğitim Ankara'da gerçekleştirildi.

Kıt kaynakların etkin yönetimi ve afet durumlarında hızlı ve doğru karar alma becerilerini geliştirmeyi hedefleyen etkinlikte Dernek Başkanı Prof. Dr. Mehmet Eryılmaz, triyajın afetlerde tedavi ve tahliye amacıyla hastaların hızlı değerlendirilmesi ve sınıflandırılması olduğunu belirtti. Eryılmaz, "Triyaj, kıt kaynağın etkin kullanımı yeteneğidir. Afet durumlarında bu kıt kaynağı kimin, nereye ve nasıl yönlendireceği gibi sorulara en akılcı yanıtları bulmamız gerekiyor," dedi.

Ankara Kent Konseyi'nde düzenlenen etkinliğe TC İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, AFAD gibi pek çok kuruluş destek verdi.

Prof. Dr. Eryılmaz, İstanbul gibi büyük metropollerde yaşanabilecek afetlerin müdahale süreçlerinde öncelik sıralamasının ve kararların önceden belirlenmesi gerektiğini vurgularken, "Ekonomi, sağlık, savunma, sanayi, teknoloji gibi birçok alanı bir araya getirerek, olası her türlü potansiyelin bir afet oluşturmadan önünü kesmek zorundayız," dedi.