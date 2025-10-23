Muğla Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Antalya Turizm Fuarı'nda yer alarak Muğla'nın turizm potansiyelini tanıttı, 2026 sezonu için iş birliklerini güçlendirdi.

MUĞLA (İGFA) - Türkiye'nin ve Akdeniz'in en verimli turizm buluşmalarından biri olarak kabul edilen Uluslararası Antalya Turizm Fuarı (ATF), bu yıl 22-23-24 Ekim 2025 tarihlerinde Antalya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 7'nci kez kapılarını açtı.

Turizm sektörünün önde gelen temsilcilerini buluşturan fuarda, yabancı seyahat acenteleri, Türkiye'nin kaynak pazarlardaki güçlü tur operatörleri, uluslararası standartlarda hizmet veren konaklama tesisleri ile sektöre teknoloji, hizmet ve bilgi sağlayan firmalar yer aldı.

MUĞLA STANDINA YOĞUN İLGİ

Fuarın en çok ziyaret edilen stantlarından biri Muğla oldu. Büyükşehir Belediyesi ile Fethiye, Bodrum, Seydikemer ve Datça Belediyeleri, Muğla'nın doğal güzelliklerini, tarihi zenginliklerini ve sürdürülebilir turizm hedeflerini katılımcılarla paylaştı.

Fuarda Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli, Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt ve Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü Muğla standını ziyaret etti. Katılımcılar, fuar boyunca 2026 turizm sezonuna ilişkin iş birlikleri ve tanıtım çalışmaları konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2026 turizm sezonunun kent genelinde daha verimli ve etkin geçmesi amacıyla Türkiye turizminin önde gelen seyahat acenteleri ve tur operatörleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Uluslararası Antalya Turizm Fuarı'nda yapılan görüşmelerin ardından Muğla'nın turizm vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Aras, 'Muğla, sahip olduğu doğal güzellikleri, tarihi mirası, gastronomisi ve misafirperver insanlarıyla Türkiye'nin en özel destinasyonlarından biri. Ancak biz bu zenginliği sadece yaz sezonuna sığdırmak istemiyoruz. Amacımız, Muğla'yı dört mevsim yaşanabilir bir turizm kenti haline getirmek. Bu kapsamda sürdürülebilir turizm anlayışını benimsiyor, yerel değerlerimizi koruyarak turizmin çeşitlenmesini sağlıyoruz.' dedi.

Başkan Aras ayrıca, turizmin yerel kalkınmaya olan katkısına dikkat çekerek, 'Muğla'mızın her köşesinde turizmin planlı ve çevreyle uyumlu şekilde gelişmesi için belediyelerimizle, sektör temsilcilerimizle ve sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.