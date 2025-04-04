Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla genelinde kaçak hafriyatın önlenmesi amacıyla 13 ilçede eş zamanlı olarak denetim gerçekleştirdi.

MUĞLA (İGFA) - Çevreyi koruyan çalışmalarına devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, emniyet memurları ve zabıtalarla birlikte 13 ilçede kaçak hafriyatın önlenmesi için eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

İl genelinde 846 hafriyat firması ve şahıs şirketine ait 1870 araca ‘Taşıma İzin Belgesi’ düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, belli aralıklarla denetimler gerçekleştirerek kaçak hafriyatın önlenmesini sağlıyor. Bu sayede boş arazilerde hafriyat atıklarının ve atıkların önüne geçilerek doğayı koruyor. Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi personelleri ile il genelinde daha önceden belirlenmiş noktalarda gerçekleştirilen denetimde 126 aracı denetleyipçeşitli eksiklikler sonucu 23 araca idari işlem uyguladı.

Büyükşehir Doğaya Sahip Çıkıyor

Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü bu denetim çalışmalarıyla sadece kaçak hafriyatla mücadeleyi değil, aynı zamanda sürdürülebilir çevre yönetimini de hedefliyor. Hafriyat taşıma süreçlerinin düzenli ve izinli bir şekilde yürütülmesi sayesinde hem çevre kirliliğinin önüne geçiliyor hem de doğal yaşam alanlarının tahrip edilmesi engelleniyor. Özellikle ormanlık alanlar, dere yatakları ve tarım arazilerinin korunması için yapılan bu uygulamalar, halk sağlığını tehdit edebilecek kontrolsüz dökümlerin de önlenmesini sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların da çevre duyarlılığına katkı sunarak kaçak döküm yapılan alanları bildirmeleri konusunda çağrıda bulunuyor.Kaçak döküme şahit olan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi’nin 444 48 01 numaralı çağrı merkezi üzerinden ihbarda bulunabilir.

İnşaat Mühendisi Ozan Alptürk, “Denetimler Sayesinde Kaçak Dökümlerin Önüne Geçiyor”

Yapılan denetimleri aktaran Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nda İnşaat Mühendisi Ozan Alptürk, “Muğla genelinde kaçak hafriyatın önlenmesi amacıyla 13 ilçemizde eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştiriyoruz. Zabıta ekipleri, emniyet mensupları, Büyükşehir Belediyesi Hafriyat Yönetimi ve Denetim Şube Müdürlüğü teknik personelleri olarak ortaklaşa çalışıyoruz. Hafriyat taşıyan kamyonların belgelerini kontrol ediyor, ayrıca hafriyat kamyonlarını Araç Takip Sistemi ile de takip ediyoruz. Herhangi kaçak döküm gerçekleştirildiğinde bilgimiz oluyor ve saha denetimi ile de tespitlerini yapıp gerekli idari işlemleri uyguluyoruz. Denetimler sayesinde kaçak dökümlerin önüne geçmeyi hedefliyoruz.” açıklamalarında bulundu.

Başkan Aras: “Doğaya sahip çıkmak, geleceğe sahip çıkmaktır”

Kaçak hafriyatla mücadelede kararlı olduklarını vurgulayan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla’nın doğası bizim en kıymetli hazinemiz. Ormanlarımızı, tarım alanlarımızı, su kaynaklarımızı korumak sadece bugünü değil, gelecek kuşakların yaşam hakkını da korumaktır. Kaçak hafriyatla mücadele bu anlayışla yürüttüğümüz önemli bir çevre politikasıdır. Bizler doğayı kirleten hiçbir faaliyete geçit vermeyeceğiz. Doğaya sahip çıkmak, geleceğe sahip çıkmaktır. Biz de geleceğimize sahip çıkmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.