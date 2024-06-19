Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren masa tenisi sporcularından Aybige Feride Üstündağ İzmir’de gerçekleştirilen “100. Yıl Minikler U-11 minik kızlar yaş kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.MUĞLA (İGFA) - 10 yaş altı 100. Yıl Minikler U-11 minik kızlar Masa Tenisi 100. Yıl Türkiye Şampiyonası İzmir’de gerçekleşti. Aybige Feride Üstündağ, U-11 minik kızlar yaş kategorisinde yarışarak 83 sporcu arasından sıyrılarak birincilik elde etti ve Türkiye Şampiyonu oldu.

Bu başarı, sadece Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü için değil, aynı zamanda Aybige ve ailesi için de büyük bir gurur kaynağı oldu.

Şampiyona süresince sporcular, hem takım hem de ferdi olarak çeşitli kategorilerde mücadele ettiler. Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün diğer sporcuları da turnuvada üstün gayret gösterdiler ve elde ettikleri derecelerle kulüplerini en iyi şekilde temsil ettiler.

İzmir’de gerçekleştirilen “100. Yıl Minikler Takım ve Ferdi Türkiye Şampiyonasında Aybige Feride Üstündağ’ın elde ettiği Türkiye Şampiyonluğu, Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün genç yeteneklerinin neler başarabileceğini gösteren bir örnek oldu.