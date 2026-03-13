Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen U17-U19 Ulusal Sıralama-1 Yarışmaları'nda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Semih Eren Kurtaran Türkiye ikincisi oldu.
BURSA (İGFA) - 11-12 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen Milli Takım belirleme müsabakaları geniş katılıma sahne oldu.
Ankara Eryaman Stadyumu Bireysel Spor Salonları'nda eskrim, engel parkuru ve yüzme, Ankara Eryaman Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi Atletizm Sahası'nda ise laser run yarışlarının yapıldığı organizasyonda 72 spor mücadele etti.
Semih Eren Kurtaran'ın yer aldığı U19 kategorisinde 17 sporcu yer alırken Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu, yarışı Türkiye ikincisi olarak bitirdi ve gümüş madalya kazandı.