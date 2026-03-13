Bunlar da ilginizi çekebilir

Sakarya'da atık su altyapısı 5 bin metrelik yeni hat ile güçleniyor

Semih Eren Kurtaran'ın yer aldığı U19 kategorisinde 17 sporcu yer alırken Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu, yarışı Türkiye ikincisi olarak bitirdi ve gümüş madalya kazandı.

Ankara Eryaman Stadyumu Bireysel Spor Salonları'nda eskrim, engel parkuru ve yüzme, Ankara Eryaman Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi Atletizm Sahası'nda ise laser run yarışlarının yapıldığı organizasyonda 72 spor mücadele etti.

BURSA (İGFA) - 11-12 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen Milli Takım belirleme müsabakaları geniş katılıma sahne oldu.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen U17-U19 Ulusal Sıralama-1 Yarışmaları'nda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Semih Eren Kurtaran Türkiye ikincisi oldu.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.