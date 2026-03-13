SAKARYA (İGFA) - Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde normal sezonu zirvede tamamlamayı garantileyen Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, ligin son haftasında evindeTeşvikiye'yi konuk edecek.
Normal sezonun son karşılaşmasında 14 Mart Cumartesi günütaraftarı önünde Teşvikiye ile mücadele edecek Büyükşehir Basketbol, Play-Off öncesi son galibiyetini almaya çalışacak. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı ve taraftarlar ücretsiz olarak takip edebilecek.
Ligin ilk yarısında Teşvikiye deplasmanında oynanan mücadeleyi 75-70'lik skorla kazanan Büyükşehir Basketbol, normal sezonun tamamlanmasının ardından Play-Off çeyrek finalinde eleme turundan gelecek rakibini bekleyecek.