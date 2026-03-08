TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 21. hafta karşılaşmasında sahasında oynadığı maçta Safiport Erokspor'a 81-91 mağlup oldu.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 21. hafta mücadelesinde TOFAŞ, evinde Safiport Erokspor ile karşı karşıya geldi.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan maça Alex Perez, Furkan Korkmaz, Hugo Besson, Yiğitcan Saybir, Marek Blazevic beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketi Yiğitcan Saybir ile buldu. Hugo Besson, Yiğitcan, Furkan Korkmaz ve Alex Perez'in sayılarıyla 5. dakikada televizyon molasına 11-9 önde giren Bursa ekibi, mola dönüşü Hugo Besson ve Marek Blazevic ile skor bulsa da ilk periyodu 19-24 geride kapattı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci periyodun başında Jordan Floyd ve Lynn Kidd ile sayılar bulan TOFAŞ Basketbol Takımı, 13. dakikada durumu 25-27 yaparken, Tolga Geçim'in üçlüğü sonrası, Marek Blazevic, Furkan Korkmaz ve Yiğitcan Saybir'in basketleri 16.50'de farkı 1'e çekti: 35-36. Furkan Korkmaz'ın basket faul sayılarıyla 17.30'da 38-37 öne geçen ev sahibi takım, rakip sayılarına Alex Perez ve Lynn Kidd ile karşılık verse de soyunma odasına 42-44 geride girdi.

Üçüncü periyoda Lynn Kidd'in basketiyle başlayan TOFAŞ, rakip sayıları karşısında Yiğitcan Saybir, Lynn Kidd ve Furkan Korkmaz ile karşılık verirken Jordan Floyd'un basket faul sayıları 24.30'da Mavi Yeşillileri 53-52 öne geçirdi. Marek Blazevic ve Yiğitcan Saybir'in basketleri 28. dakikada skoru 58-58 eşitlese de son çeyreğe 63-72 konuk ekibin üstünlüğüyle girildi.

Dördüncü periyoda 7-0'lık seri ile başlayan Safiport Erokspor, 32.20'de farkı 16 sayıya çıkardı: 63-79. Moladan Alex Perez'in üçlüğüyle dönen TOFAŞ Basketbol Takımı, Özgür Cengiz ve Alex Perez'in sayılarıyla 34. dakikada farkı 8'e (71-79) çekti. Özgür Cengiz'in üçlüğü bitime 3.44 kala farkı 7'ye (74-81) indirirken, Bursa ekibi kalan sürede Alex Perez ile üçlükler bulsa da farkı eritme çabaları sonuç vermeyince parkeden 81-91 mağlup ayrıldı.

Safiport Erokspor karşısında TOFAŞ'ta Alex Perez 14 sayı ile oynarken; Marek Blazevic 11 sayı; Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir ve Jordan Floyd 10'ar sayıyla katkı verdi.

TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki sıradaki maçta 15 Mart Pazar günü saat 20.30'da Bursaspor Basketbol ile karşılaşacak. Mavi Yeşilliler, bu maç öncesinde ise Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Yunanistan deplasmanında AEK B.C. ile kozlarını paylaşacak. 11 Mart Çarşamba günü oynanacak TOP 16 turu mücadelesi Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak.