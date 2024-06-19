Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel 16. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’ne binlerce güreş severin ilgi göstermesi bekleniyorKOCAELİ (İGFA) - ‘Sporun Başkenti Kocaeli’ vizyonu doğrultusunda sporun her branşına önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ülke çapında önemli bir spor faaliyetine daha ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyor.

Her yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nin 16.’sı için geri sayım başladı. Türk spor kültürünün en önemli ve köklü dallarından biri olan ata sporumuz yağlı güreşlerde Türkiye’nin birbirinden değerli başpehlivanlarını bir araya getirecek bu muhteşem organizasyon 21-22-23 Haziran 2024 tarihlerinde İzmit Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın da katılım göstereceği dev organizasyon bu yıl şampiyon güreşçimiz Bülent Gürbüz adına düzenlenecek.

1.700’ÜN ÜZERİNDE GÜREŞÇİ KATILACAK

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen ve Türkiye'nin birbirinden değerli başpehlivanları ile birlikte 1.700’ün üzerinde güreşçiyi bir araya getirecek bu önemli organizasyonda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen ve 6 organizasyondan oluşan Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nde, 16. Sekapark Altınkemer Yağlı Güreşleri, ligin 3. organizasyonu olarak yapılacak. Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nde kendi boylarında ilk 64'e giren pehlivanlar, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne doğrudan katılma hakkını kazanacak. Öte yandan birinci olanlara ekstra 3 puanın verileceği Sekapark etabı güreşçiler için ayrı bir önem taşıyacak.

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi pehlivanların çayıra çıkarak kıran kırana mücadele edeceği 16. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nde Türkiye’nin en iddialı pehlivanları mertlik, cesaret ve yiğitlik timsali olarak kol bağlayıp güreş tutacak. Şampiyon başpehlivan Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri ve Kocaeli’ye özgü motiflerle süslenerek özel hazırlanmış altın kemerin sahibi olacak. Türkiye’nin dört bir yanından binlerce güreş sever de Kocaeli’ye gelerek nefes kesen mücadeleleri izlemenin zevkine varacak. 14 farklı boyda güçlerini ve tekniklerini er meydanında sergileyecek olan güreşçilerin yanı sıra başpehlivanlar da er meydanında ter dökecek.