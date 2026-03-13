Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kayserispor-Trabzonspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle her iki kulübe para cezası verdi. Kayserispor'a toplamda 1 milyon 180 bin TL'yi aşan ceza uygulanırken, bazı tribünlere de bloke kararı çıktı.

İSTANBUL (İGFA) - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 9 Mart 2026 tarihinde oynanan Zecorner Kayserispor - Trabzonspor A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu karşılaşmasına ilişkin kararlarını açıkladı.

Kurulun 12 Mart 2026 tarih ve 62 sayılı toplantısında aldığı karara göre, Kayserispor taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle kulüp Futbol Disiplin Talimatı'nın 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası aldı. Ayrıca çirkin ve kötü tezahüratta bulunduğu belirlenen Doğu Tribün Doğu Üst J-K-L-M ile Kuzey Tribün Kuzey Alt C-D-E bloklarındaki taraftarların elektronik bilet kartları bloke edilerek bir sonraki iç saha maçına girişleri engellendi.

PFDK, stadyuma usulsüz seyirci alınması nedeniyle Kayserispor'a 960 bin TL para cezası verdi. Taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle kulübe ayrıca 220 bin TL para cezası uygulandı.

Saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Kuzey Tribün Kuzey Alt D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kartlarının da bloke edilmesine karar verildi. Bu bloktaki taraftarların kartları, iki farklı eylem nedeniyle takip eden iki iç saha maçında geçersiz olacak.

KULÜP GÖREVLİLERİNE HAK MAHRUMİYETİ

Karara göre Kayserispor Kulübü görevlisi Mustafa Baki Ersoy, akredite edilmediği alanlarda bulunması nedeniyle 40 bin TL para cezası aldı. Ersoy ayrıca hakem soyunma odası koridorlarında hakemlere yönelik hakareti nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırıldı.

Kayserispor görevlisi Okan Akkaya da hakemlere yönelik hakareti nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti cezası aldı. Kulüp görevlisi Erdinç Çelik ise hakemlere yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

DORUKHAN TOKÖZ'E 2 MAÇ CEZA

Kayserispor futbolcusu Dorukhan Toköz, rakip oyuncuya yaptığı ciddi faul nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası aldı.

Öte yandan Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın hakkında müsabaka sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle sevk yapılmasına rağmen kurul ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

TRABZONSPOR'A 880 BİN TL CEZA

Trabzonspor A.Ş. ise taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratın aynı sezon içinde deplasmanda sekizinci kez gerçekleşmesi nedeniyle 880 bin TL para cezası aldı.

Ayrıca misafir tribün Güney Üst B blokta bulunan taraftarların elektronik bilet kartları bloke edilerek takımın bir sonraki deplasman maçına girişleri engellendi.