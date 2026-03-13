BURSA (İGFA) - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 8 Mart 2026 tarihinde oynanan Muş Spor Kulübü - Bursaspor Nesine 2. Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında yaşanan olaylarla ilgili kararını açıkladı.

Kurulun 12 Mart 2026 tarih ve 62 sayılı toplantısında aldığı karara göre, Muş Spor Kulübü taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırıldı.

Aynı müsabakada taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Bursaspor Kulübü'ne de ceza verildi. Yeşil-beyazlı ekip, Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2. maddesi kapsamında 1 resmi müsabakayı deplasmanda seyircisiz oynama cezası aldı.

Bu arada PFDK, Bursaspor'un müsabakada misafir takım yetkilisinin stadyum denetimine katılmaması nedeniyle talimatlara aykırı hareket ettiğini belirterek kulübe 55 bin lira para cezası uygulanmasına karar verdi.