Trabzon Büyükşehir Belediyesi Erkek Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 26. haftasında sahasında Ankara Hentbol Spor Kulübü'nü ağırladı.
TRABZON (İGFA) - Sahasında Ankara Hentbol Spor Kulübü'nü konuk eden Trabzon Büyükşehir Belediyesi Erkek Hentbol Takımı, rakibini 45-27 mağlup ederek haftayı galibiyetle tamamladı.
Beşirli Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada bordo-mavili ekip, baştan sona üstün bir oyun ortaya koyarak sahadan farklı bir galibiyetle ayrıldı.
Trabzon temsilcisi, hücumdaki etkili performansı ve savunmadaki disiplinli oyunuyla ilk dakikalardan itibaren kontrolü eline aldı.
Bordo-mavililer, ilk yarıyı 22-13'lük skorla önde kapatarak soyunma odasına avantajlı gitti.
İkinci yarıda da temposunu düşürmeyen Trabzon Büyükşehir Belediyesi, karşılaşmayı 45-27 gibi farklı bir skorla kazanarak haftayı galibiyetle tamamladı.