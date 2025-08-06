Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Kerem Batur Genç, Balıkesir’in Erdek ilçesinde düzenlenen International Biathle-Triathle European Cup ve Milli Takım Seçme Yarışmasında iki altın madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu.MUĞLA (İGFA) - U13 kategorisinde mücadele eden genç sporcu, hem Biathle hem de Triathle branşlarında birinciliği elde ederek Muğla’nın gururu oldu. 01-03 Ağustos tarihleri arasında Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu tarafından organize edilen yarışmada Kerem Batur Genç, üstün performansıyla göz doldurdu.

Biathle branşında 400 metre koşu – 100 metre yüzme – 400 metre koşudan oluşan parkuru başarıyla tamamlayan Kerem, Triathle branşında ise üç turdan oluşan 5 hedef atış – 300 metre koşu – 100 metre yüzme kombinasyonunu üstün bir performansla geride bıraktı.

Zorlu mücadelelerde tüm rakiplerini geride bırakan Büyükşehir sporcusu, iki farklı branşta altın madalya kazanarak milli takım seçmeleri kapsamında önemli bir başarıya imza attı.

BAŞKAN ARAS; “GENÇLERİMİZ SPORDA TARİH YAZMAYA, BÜYÜKŞEHİR OLARAK BİZLER DE YANLARINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Büyükşehir sporcusu olarak katıldıkları turnuvalarda büyük başarıları imza atan sporcuları ile gurur duyduklarını söyledi ve sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Aras; “Muğla’mızın gençlerinin yeteneklerini keşfedebilmesi, istedikleri spor dalında kendini geliştirebilmesi için desteklerimize devam ediyoruz. Katıldıkları ulusal ve uluslararası turnuvalarda Muğla’mızın adını duyuran, bayrağımızı dalgalandıran evlatlarımızla gurur duyuyoruz. Balıkesir’de katıldığı International Biathle-Triathle European Cup ve Milli Takım Seçme Yarışması’nda elde ettiği başarılarla Türkiye Şampiyonu olan Kerem Batur Genç de bu evlatlarımızdan biri. Kerem elde ettiği bu başarı ile Milli Takım kadrosuna da seçildi. Kerem’i ve bu başarıda büyük pay sahibi olan antrenörü Can Küçükbilgili’yi kutluyorum. Gençlerimiz sporda tarih yazmaya, Büyükşehir olarak bizler de yanlarında olmaya devam edeceğiz.” dedi.