TOFAŞ, 2025-2026 sezonu çalışmalarına yeni Başantrenör Emil Rajkovic yönetiminde 15 Ağustos Cuma günü başlayacak. Tofaş'ın yeni sezona ilişkin hazırlık ve kamp programı belli oldu.BURSA (İGFA) - TOFAŞ Basketbol Takımı yeni sezon öncesi hazırlık ve kamp programı belli oldu.

2025-2026 Sezonunda yenilenen kadrosuyla Türkiye Sigorta Basketbol Ligi ve Avrupa’da Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmeye hazırlanan takım, yeni Başantrenör Emil Rajkovic yönetiminde sezon hazırlıklarının startını 15 Ağustos Cuma günü Mustafa V. Koç Spor Tesisleri’nde verecek.

İlk hazırlık maçını 26 Ağustos Salı günü Türkiye Basketbol Ligi’ndeki Bursa ekiplerinden Finalspor ile kendi tesislerinde yapacak olan TOFAŞ, 30 Ağustos Cumartesi günü Bursaspor Yörsan ve 3 Eylül Çarşamba günü Çayırovaspor ile Mustafa V. Koç Spor Tesisleri’nde 2 hazırlık maçı daha oynayacak.

ANTALYA KAMPI 6-14 EYLÜL’DE

Hazırlıklarının ikinci etabı için 6 Eylül’de Antalya’ya gidecek olan TOFAŞ Baskebol Takımı, 6-14 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Antalya kampında, Smart Casual tarafından Belek’teki spor oteli Gloria Sports Arena’da düzenlenecek organizasyonda 4 hazırlık maçı oynayacak.

7 Eylül’de Beşiktaş GAİN; 10 Eylül’de Euroleague ekiplerinden Zalgiris Kaunas; 12 Eylül’de Bahçeşehir Koleji ve 14 Eylül’de Galatasaray MCT Technic ile kozlarını paylaşacak olan Mavi Yeşilliler, sonrasında Bursa’ya dönecek ve 18-20 Eylül tarihleri arasında Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda 25. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası’na ev sahipliği yapacak.

Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına her sezon öncesi geleneksel olarak düzenlenen turnuvaya bu yıl TOFAŞ dışında; Trabzonspor Basketbol, Aliağa Petkimspor ve Mersin Spor katılacak.

Turnuvanın maç programı ve detayları daha sonra açıklanacağı kaydedildi.