Muğla Büyükşehir Belediyesi, Japonya merkezli Mayors for Peace – Barış İçin Belediye Başkanları ağı tarafından düzenlenen 2025 “Barışçıl Kentler” Çocuk Resim Yarışması’na başvuruları almaya başladı.

MUĞLA (İGFA) - Japonya merkezli Mayors for Peace – Barış İçin Belediye Başkanları ağı tarafından düzenlenen 2025 “Barışçıl Kentler” Çocuk Resim Yarışması, 6-15 yaş arasındaki çocukların barışa dair hayallerini resim yoluyla ifade etmelerine olanak tanıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi de bu uluslararası yarışmaya başvuru kabul eden üye kentlerden biri olarak çocukları katılıma davet ediyor.

Dünya genelinde 166 ülke ve bölgede faaliyet gösteren 8.400’ü aşkın üye kentin katılım sağladığı bu anlamlı yarışmada, çocuklar “Barış Benim İçin Ne İfade Ediyor?” temasıyla eserlerini hazırlayacak. Yarışmaya yalnızca resim ve boyama çalışmaları kabul edilirken, katılımcıların eserlerini B4 veya A3 boyutundaki beyaz kâğıtlara yapmaları gerekiyor.

KAZANAN ESER DÜNYA ÇAPINDA YER ALACAK

Yarışmada her yaş kategorisinde dereceye girenlere ödüller ve hatıra hediyeleri verilecek. Ayrıca birinci seçilen eserler arasından belirlenen “Başkanlık Ödülü” sahibi çocuğun eseri, çeşitli uluslararası etkinliklerde ve Birleşmiş Milletler konferanslarında kullanılacak özel dosyaların tasarımında yer alacak.

BAŞVURULAR 17 EKİM 2025’E KADAR DEVAM EDECEK

Başvurular, 17 Ekim 2025 tarihine kadar Muğla Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’na yapılabilecek. Katılımcılar, başvuru formlarını dijital olarak doldurarak bizzat teslim edebilecek ya da taranmış eserlerini 300 dpi çözünürlükte JPG formatında, 10 MB’ı aşmayacak şekilde international@muğla.bel.tr adresine e-posta ile gönderebilecek.

Her katılımcının yalnızca bir eserle başvurabileceği yarışmada, katılan tüm çocuklara onur belgesi sunulacak. Kazanan eserler Aralık 2025’te www.mayorsforpeace.org adresinden duyurulacak.

Geçtiğimiz yıl yarışmaya katılan 8 yaşındaki Hina’nın eseri, “geleceğe umutla bakan günebakan çiçekleri” temasıyla Başkanlık Ödülü’ne layık görülmüştü. Bu yıl da Muğlalı çocukların barışa dair umut ve düşlerini tüm dünyayla paylaşması bekleniyor.

BAŞKAN ARAS: “BARIŞI ÇOCUKLARIN GÖZÜNDEN GÖRMEK BİZE UMUT VERİYOR”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras yarışmayla ilgili yaptığı açıklamada, barış kültürünün yerelden küresele yayılan bir bilinçle güçlendirilebileceğine dikkat çekerek şunları söyledi, “Barış, yalnızca silahların susması değil; insan haklarının, adaletin ve karşılıklı anlayışın egemen olduğu bir yaşam biçimidir. Bu anlayışı gelecek kuşaklara aktarabilmenin en güçlü yolu ise eğitimdir. ‘Barış Benim İçin Ne İfade Ediyor?’ sorusuna çocuklarımızın vereceği yanıtlar, bizlere sadece umut değil, aynı zamanda sorumluluk da yüklüyor. Bu anlamlı yarışmada Muğla’daki çocuklarımızın hayal gücünü ve barışa dair düşlerini dünyaya tanıtacak olmak bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağıdır. Barışçıl kentler ancak barışçıl çocukların ellerinde şekillenir.”