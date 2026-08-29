Kahramanmaraş'ta Namık Kemal Mahallesi Muhtarı Muhammet Yetişmiş'in öncülüğünde düzenlenen 'Mahallemizin Geleceği' istişare toplantısı, geniş katılımla gerçekleştirildi.

Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Namık Kemal Mahallesi'nin geleceğine yönelik fikir alışverişinde bulunmak, vatandaşların talep ve beklentilerini dinlemek amacıyla düzenlenen toplantıya; mahallede görev yapan cami imamları, okul müdürleri, eski muhtarlar, ihtiyar heyeti ve azalar ile Yavuz Selim Çarşısı ve Hacı Murat Caddesi esnafları katıldı.

Toplantıda konuşan Namık Kemal Mahallesi Muhtarı Muhammet Yetişmiş, göreve geldikleri günden bugüne mahallede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verirken, bundan sonraki süreçte yapılması planlanan ve ilgili kurumlardan söz alınan çalışmalarla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Mahalle sakinlerinin istek ve taleplerinin dinlendiği toplantıda, esnaf ve vatandaşların soruları da tek tek ele alındı. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı buluşmanın oldukça verimli geçtiği belirtildi.

Toplantıya; Aslanbey Okul Müdürü İbrahim Bilir, Selimiye Camii İmamı Cuma Sümbül, Çerkezler Camii İmamı Ahmet Uçar, eski muhtar Durdu Mehmet Sağır, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Bayhan, AK Parti Mahalle Başkanı Ahmet Arslan, Yeniden Refah Partisi Meclis Başkan Vekili ve Sümbül Oto Galeri işletme sahibi Ahmet Sümbül, Bertiz Özgür Sesi'nden Servet Mutlu ile çok sayıda esnaf ve mahalle sakini katıldı.

Yavuz Selim Çarşısı esnaflarından Eyüp Duman, Mustafa Sofuoğlu, Cahit Ceyhan, Rıdvan Eriş, Mahmut Gökçe, İbrahim Ford, Necati Berber, Akif Gören, Adem Karabörk, Cafer, İdris Köşker, Ayhan Gözükara, Kemal Bayhan, Hüseyin Balıkçı, Resul ve Ramazan başta olmak üzere çok sayıda esnaf da toplantıda yer aldı.

Toplantının belirli aralıklarla devam edeceğini ifade eden Muhtar Muhammet Yetişmiş, istişare kültürünün mahallede birlik, beraberlik ve kaynaşmanın güçlenmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Yetişmiş, toplantıya katılan tüm davetlilere teşekkür ederek, 'Bu buluşmalar mahallemizin geleceği için çok önemli. Vatandaşlarımızın talep ve önerilerini dinlemeye, birlikte istişare etmeye ve mahallemiz için çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah bu toplantıların devamı gelecek.' dedi.