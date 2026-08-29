Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü yol bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında Turgutlu ilçesi Ergenekon Mahallesi'nde yaklaşık 2 kilometrelik güzergâhta 4 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü, vatandaşların daha konforlu ve güvenli ulaşım sağlayabilmesi amacıyla Turgutlu ilçesi Ergenekon Mahallesi'nde yol yenileme çalışması başlattı.

Ergenekon Mahallesi'nde ömrünü tamamlayan ve daha önce sathi kaplama yapılan yollar, sıcak asfaltla yeniden düzenleniyor. Yaklaşık 2 kilometrelik güzergâhta gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 4 bin ton sıcak asfalt serimi yapılıyor. Çalışmalar kapsamında öncelikle emisyon serimi gerçekleştirilerek yolun bağlayıcılığı güçlendiriliyor. Ardından sıcak asfalt serimi yapılarak güzergâh daha konforlu ve dayanıklı hâle getiriliyor. Çalışmalar, 14 personelin yanı sıra 9 kamyon, 1 finişer ve 2 silindirin görev aldığı ekiplerle sürdürülüyor.

'BÜTÜN SÖZLERİ BİRER BİRER YERİNE GETİRİYORUZ'

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 'Söz verdiğimiz gibi Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu ile el ele vererek Turgutlu halkına verdiğimiz bütün sözleri birer birer yerine getiriyoruz. Bugün Ergenekon Mahallemizleyiz. Yaklaşık 4 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirerek Ergenekon Mahallesi'nin en önemli sorunlarından biri olan 4 ana arter caddemizi sıcak asfaltla buluşturuyoruz. Bununla da kalmıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu ile birlikte Sinirli, Urganlı ve Akçapınar mahallelerimizde de ova yollarının asfaltlama çalışmalarını sürdürüyoruz. Şehir içerisinde ise Yeni Mahalle ve Subaşı mahallelerimizde, Gediz Elektrik'in altyapı çalışmalarını tamamladığı tüm sokaklarda 4 koldan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim işimiz de gücümüz de Turgutlu ve Manisa' ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü Şantiye Koordinatörü Fatih Nakışçı, 'Bugün Turgutlu ilçemizin Ergenekon Mahallesi'nde yaklaşık 2 kilometrelik yol yenileme çalışması gerçekleştiriyoruz. Ömrünü tamamlamış yolları yeniden konforlu hâle getirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Ergenekon Mahallesi'nde 14 personel, 9 kamyon, 1 finişer ve 2 silindir ile sıcak asfalt serimi yapıyoruz. Turgutlu'nun gelişen mahallelerinden biri olan Ergenekon Mahallesi'nde daha önce yapılmış sathi kaplamaları sıcak asfaltla yeniliyoruz. Emisyon serimi gerçekleştirerek yolların bağlayıcılığını güçlendiriyor, ardından asfalt serimini yapıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü olarak Manisa'nın tüm ilçelerinde yol bakım ve yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Ergenekon Mahallesi'nde yaklaşık 2 kilometrelik güzergâhta 4 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'nun 'Manisa'ya sözümüz var' sloganı doğrultusunda, tüm Manisa'da vatandaşlarımızın sağlıklı ve konforlu bir şekilde yolculuk yapabilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz' diye konuştu.