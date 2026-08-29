Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa Deneyimsel Gastronomi Kongresi (EGCON) açılışında yaptığı konuşmada 'Bir şehrin sofrasını yaşatmak, o şehrin hafızasını yaşatmaktır' dedi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Gastronomi Akademisyenleri Derneği (GADER) ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) iş birliğiyle düzenlenen Bursa Deneyimsel Gastronomi Kongresi (EGCON), Aktopraklık Höyük Arkeopark Açık Hava Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, kongre kapsamında alanda açılan stant ve sergiyi inceledi. Türkiye'nin 21 farklı üniversitesinden akademisyenlerin yer aldığı kongreye Başkan Vekili Şahin Biba'nın yanı sıra Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Kamil Özer, Bursa Kent Konseyi Başkanı Orhan Samast ile şefler ve sektör paydaşları katıldı.

'700 Yıllık Bursa Sofrası: 7 Asırlık Gastronomi Yolculuğu' temasıyla gerçekleştirilen kongrenin açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa'nın gastronomi mirasının yalnızca yemeklerden ibaret olmadığını belirterek, kentin yedi asırlık sofra kültürünün tarih, tarım, üretim, emek ve kültürle birlikte ele alınması gerektiğini söyledi. Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa'nın gastronomi kültürünü bilimsel çalışmalarla geleceğe taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

'BURSA'NIN GASTRONOMİSİNİ YALNIZCA YEMEKLERDEN İBARET GÖRMÜYORUZ'

Bursa'nın gastronomi mirasına çok katmanlı bir anlayışla yaklaştıklarını dile getiren Şahin Biba, 'Gastronomi; yemek ile insan arasındaki ilişkiyi inceleyen kapsamlı bir disiplindir. Bizler, Bursa'nın gastronomisini yalnızca yemeklerden ibaret görmüyoruz. Tarih öncesi dönemden Osmanlı şehir kültürüne, Balkan ve Kafkas göçlerinden modern döneme kadar 7 asırlık lezzet mirasımızı çok katmanlı bir anlayışla ele alıyoruz' dedi.

'BURSA'NIN SOFRASI, BURSA'NIN TARİHİDİR'

'Bir şehrin sofrasını yaşatmak, o şehrin hafızasını yaşatmaktır' diyen Başkan Vekili Şahin Biba, kongrenin temasının da bu anlayış doğrultusunda belirlendiğini söyleyerek, 'Bu yıl kongremizin temasını da '700 Yıllık Bursa Sofrası: 7 Asırlık Gastronomi Yolculuğu' olarak belirledik' ifadelerini kullandı.

Kongrede ele alınacak lezzetlerin Bursa'nın farklı dönemlerine ışık tuttuğunu belirten Başkan Vekili Biba, yufka ıslamasının Yörük kültürünün köklerine, keşkül-ü fukaranın Osmanlı'nın saray ve vakıf mutfağına, tahinli pidenin Hanlar Bölgesi ve esnaf kültürüne, hünkâr beğendinin çok kültürlü mirasa, cantığın ise Balkan ve Kafkas göçlerinin Bursa mutfağına kattığı zenginliğe işaret ettiğini anlattı. Döner kebap ve siyah incirin ise markalaşan ve geleceğe yürüyen Bursa'nın gastronomi değerlerini temsil ettiğini ifade eden Biba, 'Korunan miras geçmişimizi, belgelenen miras ise geleceğimizi güçlendirir' diye konuştu.

'BURSA'YI DÜNYADA PARLAYAN BİR GASTRONOMİ DESTİNASYONU HALİNE GETİRECEĞİZ'

Kongre kapsamında ortaya konulacak bilimsel çalışmaların ve bildirilerin uluslararası bilimsel literatüre kazandırılmasının büyük önem taşıdığını belirten Başkan Vekili Şahin Biba, 'İnanıyoruz ki bu akademik altyapı; Bursa'mızın özgün gastronomi kimliğini güçlendirecek, coğrafi işaretli ürünlerimizi belgeleyecek ve şehrimizi dünyada parlayan bir gastronomi destinasyonu haline getirecektir' dedi.

'SOFRA KÜLTÜRÜMÜZÜ GELECEĞE TAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak gastronomi alanındaki tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade eden ve 18-19-20 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali'nin önemini de hatırlatan Başkan Vekili Şahin Biba, 'Üniversitelerimizle, akademisyenlerimizle, şeflerimizle, üreticilerimizle ve gastronomi alanındaki bütün paydaşlarımızla birlikte Bursa'nın sofra kültürünü daha güçlü biçimde geleceğe taşımaya devam edeceğiz' dedi.

Açılış konuşmalarının ardından program, alanında uzman akademisyenlerin sunumları ile devam etti. Ardından Bursa'nın lezzetleri katılımcılar tarafından deneyimlendi.