Kocaeli İzmit Belediyesi ve Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) İzmit Şubesi, İskeçe Müftüsü merhum Ahmet Mete’yi vefatının 3’üncü senesinde dualarla andı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi ve BTTDD İzmit Şubesi, Batı Trakya camiasının önde gelen liderlerinden, büyük mücadele insanı İskeçe Müftüsü merhum Ahmet Mete’yi vefatının 3’üncü yıl dönümünde andı. Programda Mehmet Ali Paşa Camii İmam Hatibi Ahmet Oruç ve Akça Camii İmam Hatibi Hüseyin Ayaz, Aşr-ı Şerif ve dua okudu. Merhum Ahmet Mete anısına yapılan çeşme önüne karanfil bırakılan programda, helva ve pilav ikramında bulunuldu.

GENİŞ KATILIM

Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde gerçekleşen anma programına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve İzmit Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları ve Esnaf Masası Sorumlusu Eray Bodur, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk, Yenişehir Mahalle Muhtarı Zeki Uysal, İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri, hemşeri derneklerinin başkan ve yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

“AHMET METE, BİR ADANMIŞLIK HİKAYESİYDİ”

Programda konuşan Fatma Başkan, “Bugün burada, Batı Trakya Türklerinin sesi, vicdanı ve öncüsü olmuş çok değerli bir ismi, İskeçe Müftümüz merhum Ahmet Mete’yi vefatının üçüncü yılında rahmet ve minnetle anmak için bir araya geldik. Ahmet Mete, inancını, kültürünü ve kimliğini savunmak zorunda bırakılmış bir halkın sessiz çığlığını dünyaya duyurmaya çalışan bir önderdi. Hayatını adadığı Batı Trakya Türk Azınlığının hak mücadelesinde, yılmadan, yorulmadan, geri adım atmadan yürüdü. O, her şeyden önce bir adanmışlık hikayesiydi.

“HEPİMİZE İLHAM VERDİ”

İskeçe’nin köylerinden yükselen sesini, Balkanlar’ın dört bir yanına, oradan da Anavatan’a duyurmayı başaran Ahmet Mete, baskılar karşısında yılmayan duruşuyla hepimize ilham verdi. Hakikat uğruna eğilmeyen, hakkaniyet için susmayan bir bilgenin, bir kanaat önderinin nasıl olması gerektiğini hepimize gösterdi.

“HER GÜN ANILMASI GEREKEN BİR MÜCADELE”

O’nun mücadelesi; yalnızca bir toplumun değil, tüm Türk dünyasının ortak hafızasında yer edindi. Bir gün değil, inanın her gün anılması gereken bir mücadeledir bu. Çünkü Batı Trakya’da hala konuşulamayan gerçekler, yaşatılmak istenmeyen bir tarih, unutturulmaya çalışılan bir kimlik var.

“EN ZOR ŞARTLARDA BİLE DOĞRUYU SÖYLEDİ”

Ahmet Mete, o kimliği unutturmamak için yaşadı. Sessiz kalmamanın suç sayıldığı zamanlarda konuştu. En zor şartlarda bile doğruyu söylemekten, inandığını savunmaktan vazgeçmedi. Bugün bizlere düşen ise onun izinden gitmek, o bayrağı yere düşürmeden taşımaktır.

“AHMET METE’Yİ ANMAK HEPİMİZ İÇİN GÖNÜL BORCU”

Bizler İzmit’te Balkanlar’dan göç eden çok sayıda ailenin yaşadığı bir kentte yaşıyoruz. O yüzden Ahmet Mete’nin mücadelesi bizler için uzak bir hikâye değil, doğrudan içimize işlemiş bir hakikat. Bu şehrin sokaklarında, Ahmet Mete’nin kalbinde taşıdığı hasretle büyüyen nice insan var. Yani bu anlamda Ahmet Mete’yi anmak hepimiz için bir gönül borcu.

“DEĞERLERİMİZ UNUTTURMAMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Bir kez daha kendisini, Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının milli ve dini davasının savunucusu İskeçe Müftümüz Ahmet Mete’yi aramızdan ayrılışının yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyor, Allah, gani gani rahmet eylesin. İzmit Unutmaz diyerek böyle değerlerimiz her daim unutturmaya çalışıyoruz. Geleneksel hale gelen anma törenlerimizin öncülüğünü yapan Batı Trakya Türkleri Derneği İzmit Şubesine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.