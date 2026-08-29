İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında 'Fuar Şehrin Kalbinde' sloganıyla Kültürpark'ta gerçekleştirilecek 95. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), Çim Konserleri geleneğini sürdürüyor

İZMİR (İGFA)- Yaklaşık bir asırdır ticaret, kültür, sanat ve sosyal yaşamın önemli adreslerinden biri olan İzmir Enternasyonal Fuarı, 95'inci yılında da Kültürpark'ın farklı noktalarında gün boyunca kültür, sanat, eğlence ve deneyim odaklı etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Gelenekselleşen Çim Konserleri, önemli yıldızları ağırlayacak. Folkart'ın ana sponsor, Migros'un etkinlik sponsoru olduğu İzmir Enternasyonal Fuarı, her gün 16.00-23.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

KİMLER VAR?

Konserler, 5-12 Eylül tarihleri arasında 21.30-23.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Açılış günü olan 5 Eylül'de ilk konser, etkinlik sponsoru Migros tarafından Emir Can İğrek ile başlayacak. 6 Eylül'de Migros sponsorluğunda Levent Yüksel sahnede olacak. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın üçüncü gününde Çim Konserleri Yıldız Tilbe'yi ağırlayacak. 8 Eylül'de Mert Demir, İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül'de Model, 10 Eylül'de Gülşen, 11 Eylül'de Teoman ve 12 Eylül'de Semicenk sahne alacak. Fuar ziyaretçileri Çim Konserleri ile müziğin keyfini çıkaracak.

Çim Konserleri ücretsiz yapılacak. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın giriş ücretleri tam 100 TL, öğrenci 50 TL olarak belirlendi.