Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Müşterek Mekan Buluşmaları'nda akademisyen Orhan Şener Deliormanlı, gazeteci-yazar Özlem Özdemir ve gazeteci Ünsal Ünlü'nün katılımıyla 'Bağımsızlık Yolunda Bir Ulusun Onurlu Mücadelesi' konusu ele alındı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde Üç Fidan Gençlik Parkı'nda düzenlenen Müşterek Mekan Buluşmaları kapsamında 'Bağımsızlık Yolunda Bir Ulusun Onurlu Mücadelesi' söyleşisi gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Orhan Şener Deliormanlı'nın üstlendiği etkinlikte, gazeteci-yazar Özlem Özdemir ile gazeteci Ünsal Ünlü, bağımsızlık mücadelesini tarih ve gazetecilik perspektifinden değerlendirdi. Söyleşiye, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile eşi Nuray Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman ve vatandaşlar katıldı.

Özlem Özdemir konuşmasında, 30 Ağustos'un bağımsızlığın elde edilmesinin son adımı olduğunu dile getirdi. Özdemir, işgale karşı kadını ve erkeğiyle tek yürek olan Anadolu halkının kenetlendiğine dikkat çekerek, Türk kadınının mücadeledeki rolünün kritik önem taşıdığını vurguladı. Özdemir, '30 Ağustos, bağımsızlık demek, özgürlük demek, dimdik ayakta durmak demek. Yani bağımsızlık dilenilmez, elde edilir, inat edilir, kazanılır, savaşılır' dedi. Atatürk'ün tüm kararlarını kişisel menfaatlerden uzak, tamamen vatan ve millet için aldığını belirten Özdemir, onun askeri zekâsı ve vatan sevgisinin eşsiz olduğunu ifade etti.

'ATATÜRK ÖZGÜVEN AŞILIYOR'

Gazeteci Ünsal Ünlü ise Zafer'in ilk günden itibaren planlanan bir inancın sonucu olduğunu ve Cumhuriyet'in süreç ve sonuç bakımından bir kadın devrimi sayılması gerektiğini belirtti. Hayatının büyük bölümünü cephede geçiren Atatürk'ün 'Savaş, vatanın zaruri hayatı söz konusu değilse bir cinayettir' sözünü hatırlatan Ünlü, liderlik anlayışına da değindi. Atatürk'ün cephe ziyaretlerinde kararları alırken komutanlarla uzun uzun istişare ettiğini ve emirleri onların kendi imzalarıyla yayımlatmasını sağladığını belirten Ünlü şöyle konuştu: 'Burada insanlara özgüven aşılıyor. Yani sadece ben yapmadım, sen de yaptın diyor. 'Bu bir kişinin zaferi değildir' der. Sıkça söyler. Bu bir kişinin zaferi değil. Bir milletin zaferi. Çünkü biz hep beraber yaptık bu işi.'

Söyleşinin moderatörü Orhan Şener Deliormanlı ise Atatürk'ün psikolojik dayanıklılığa sahip olduğuna dikkat çekti.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, söyleşinin sonunda konuşmacılara teşekkür ederek hediye takdim etti.