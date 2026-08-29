Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir'in 5 mahallesinde gerçekleştirdiği toplam 7.600 metrelik kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmasıyla, ilçenin altyapısını daha sağlıklı ve güçlü hale getirdi.

BURSA (İGFA) - Şahin Biba başkanlığında başlatılan altyapı seferberliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla 17 ilçede altyapı ağını güçlendirmek için harekete geçti.

Altyapı yatırımları kapsamında Büyükşehir ekipleri, temmuz ayında 40 kilometrelik içme suyu, 17 kilometrelik kanalizasyon hattı ve 4 kilometrelik yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdi. Yedinci ayda 25.400 metre bordür ve 136 bin metrekare parke kaplama imalatı yapan BUSKİ ekipleri, ağustos ayında da şehrin altyapısını güçlendirme ve planlama çalışmalarına devam etti.

5 MAHALLEYE 7.600 METRELİK YENİ HAT

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Yenişehir'de yürütülen çalışmalar kapsamında Gündoğan, Hıdırbali, Kurtuluş, Aydoğdu ve Barçın mahallelerinde kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısı güçlendirildi. Faaliyetler çerçevesinde 5 mahallenin çeşitli cadde ve sokaklarında 30 ve 60 santimetre çaplarında toplam 7.600 metre kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirildi.

Yenişehir Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Yüksel, ilçenin 5 mahallesine getirilen önemli hizmet dolayısıyla çok memnun olduklarını belirtti. Mahallelerin ihtiyaçlarının Büyükşehir Belediyesi tarafından ivedilikle karşılandığının altını çizen Yüksel, çalışan ekiplere ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti.