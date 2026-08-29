Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve Uzay Kampı Türkiye iş birliğiyle düzenlenen 'TUA Uzay Kaşifleri Türkiye Uzay Kampı Programı', 23-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ve gözlemci ülkelerden gelen öğrencileri İzmir'de bir araya getirdi. Program, Türk dünyasındaki çocuklar ve gençler arasında bilimsel iş birliğini, kültürel etkileşimi ve uzay bilimlerine ilgiyi güçlendirmeyi hedefledi.

İZMİR (İGFA) - Uzay Kampı Türkiye'de gerçekleştirilen programa Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan ve Türkiye'den toplam 65 öğrenci ve 12 öğretmen katıldı. Uzay Kampı Türkiye tarafından sağlanan burs kapsamında katılımcıların konaklama, eğitim ve kamp içindeki tüm aktivite giderleri karşılandı.

Programın sertifika törenine katılan Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, gençlere hitaben yaptığı konuşmada Türk dünyasının geleceğinde bilim ve uzay çalışmalarının önemine dikkat çekti. Kıraç, şu ifadeleri kullandı:

'Yalnızca ülkelerinizin değil, bütün Türk Dünyası'nın geleceğini temsil ediyorsunuz. Uzaya duyduğunuz ilgi, bilime olan merakınız hepimizi daha güçlü, daha bilinçli bir geleceğe taşıyacak. Bu kampta kazanacağınız bilgi birikimi ve kuracağınız dostluklar, sizleri yarının bilim insanları, teknoloji öncüleri ve ilham verici liderleri olmaya hazırlayacaktır.'



'Dünya Çocukları Aynı Gökyüzüne Bakarak Ortak Hayaller Kuruyor'

ESBAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler de 'TUA Uzay Kaşifleri Türkiye Uzay Kampı Programı'nın gençlere uzay ve bilim alanında yeni bilgiler kazandırmanın ötesinde bir anlamı olduğunu belirterek, şöyle konuştu: 'Uzay Kampı Türkiye'de bugüne kadar çok sayıda astronot ve kozmonotu ağırladık, 60 farklı ülkeden 300 bini aşkın çocuk ve gençle buluştuk. Farklı kültürlerden gelen öğrencilere burs imkânları sunduk, onların ortak görevler üstlenmelerine, birlikte çözüm üretmelerine ve kalıcı dostluklar kurmalarına destek olduk. Dünyanın farklı noktalarından gelerek burada buluşan gençler, aynı takımın parçası olduklarında birbirlerinden çok da farklı olmadıklarını gördüler. Aynı gökyüzüne baktıklarını, benzer sorular sorduklarını ve ortak hayaller taşıdıklarını fark ettiler. Bugün Türk dünyasının farklı ülkelerinden gelen değerli gençlerin de aynı heyecan, merak ve hedef etrafında buluştuğunu görmek, geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendiriyor.'

Bilim ve Kültür Ekseninde Kalıcı Bağlar

'TUA Uzay Kaşifleri Türkiye Uzay Kampı Programı, katılımcılar arasında bilimsel eğitimin yanı sıra kültürel paylaşımı da pekiştirdi. Katılımcılar kamp süresince düzenlenen özel etkinliklerde kendi kültürlerini tanıttı, farklı ülkelerden akranlarıyla doğrudan iletişim kurdu ve ortak bir bilim vizyonu geliştirme fırsatı yakaladı.

Programın ev sahibi Uzay Kampı Türkiye, 2000 yılından bu yana İzmir'de faaliyet gösteren, uzay, astronomi ve bilim odaklı eğitimler sunan uluslararası bir bilim ve eğitim merkezidir. NASA'nın eğitim modellerinden esinlenen simülatörlerle desteklenen kamp, ABD dışında faaliyet gösteren tek uzay kampı olma özelliğine sahiptir.

Uzay Meraklıları İçin Uluslararası Bir Buluşma Noktası

Bugüne kadar 300 binden fazla öğrenciye ulaşan Uzay Kampı Türkiye'de eğitimler; bilimsel deneyler, astronot simülatörleri ve interaktif atölyelerle destekleniyor. Kamp, çocuklara bilimsel bilgi kazandırmanın yanı sıra yaratıcı problem çözme, iletişim ve takım çalışması becerilerini geliştirme olanağı sunuyor.

Türkiye Uzay Ajansı'nın liderliği ve Uzay Kampı Türkiye'nin eğitim altyapısıyla hayata geçirilen 'TUA Uzay Kaşifleri Türkiye Uzay Kampı Programı ise Türk Devletleri Teşkilatı'nın genç kuşakları arasında bilim temelli güçlü bağlar kurulmasına katkı sağlamayı ve bu bağı gelecek yıllarda daha kapsamlı iş birliklerine dönüştürmeyi amaçlıyor.