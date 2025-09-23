Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın ilçelerde yürütülen yatırımlara verdiği önem doğrultusunda, Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, daire başkanları ve ilgili personel ile birlikte yoğun bir saha turu gerçekleştirdi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman’da devam eden proje ve yatırımları yerinde inceleyerek belediye başkanları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Genel Sekreter Tayfun Yılmaz, Ula’da güvenli ve modern yollara kavuşan Çörüş Mahallesi’nde ve yol çalışmalarının devam ettiği Şirinköy’de mesai arkadaşlarıyla buluştu. Belediye Başkanı Mehmet Caner ile birlikte ilçeye kazandırılacak yeni yatırımlar hakkında incelemelerde bulundu.

Köyceğiz’de, yaşanan orman yangının ardından yaraların sarılması için yapılacak çalışmaları Belediye Başkanı Ali Erdoğan ve vatandaşlarla birlikte değerlendiren Yılmaz, ihtiyaçları yerinde tespit etti.

Ortaca’da Belediye Başkanı Evren Tezcan tarafından karşılanan Yılmaz, Muğla Büyükşehir Belediyesi Gündüz Bakımevleri’ndeçocukların mutluluğuna ortak oldu. Ayrıca Kısa Mola Merkezinden hizmet alan ailelerle bir araya gelerek merkezde sunulan hizmetleri yerinde inceledi.

Saha turunun son durağı Dalaman’da, Belediye Başkanı Sezer Durmuş ile bir araya gelen Yılmaz, ilçeye kazandırılacak yeni yatırımları değerlendirdi. Dalaman’da engelli bireylere yönelik Kısa Mola Merkezinin yanı sıra kadın ve gençler için planlanan atölye ve merkezlerdeki çalışmaları inceledi. Yılmaz, bu merkezlerin kısa süre içinde hizmete açılacak olmasının heyecanını paylaştı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla’nın 13 ilçesiyle birlikte büyük bir aile olduğuna inanıyoruz. Her bir ilçemizin ihtiyaçlarını yerinde görmek, belediye başkanlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte değerlendirmek bizim için çok kıymetli. Ula’dan Köyceğiz’e, Ortaca’dan Dalaman’a kadar her noktada hizmetlerimizi ulaştırmaya, yatırımlarımızı vatandaşlarımızın önceliklerine göre şekillendirmeye devam ediyoruz. Bizim için en önemli ilke, hiçbir ilçemizi ayırmadan eşit, adil ve nitelikli hizmet götürmek. Çünkü Muğla’yı birlikte büyütecek ve geleceğe taşıyacak olan bu ortak dayanışmadır.” diye konuştu.