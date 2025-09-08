Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Yörük Obaları Derneği iş birliğinde düzenlenen 16. Uluslararası Muğla Yörük Türkmen Toyu, 6–7 Eylül tarihlerinde Menteşe’nin Düzeyn Yaylası’nda coşkulu etkinliklerle gerçekleştirildi.MUĞLA (İGFA) - Yörük kültürünün yaşatıldığı ve uluslararası katılımla zenginleşen toy, halk dansları, paneller, konserler ve kültürel gösterilerle dolu dolu geçti.

Etkinliğe Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Azerbaycan Kültür Ateşesi Samir Abbasov, Bulgaristan Büyükelçisi Anguel Tcholakov, Moldova Büyükelçisi Oleg Serebria, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Moldova Çadır-Lunga Belediye Başkan Yardımcısı Nelli Guboglo, Muğla Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Cengiz ve çok sayıda yerli-yabancı temsilci ile vatandaşlar katıldı.

YÖRÜK ATEŞİYLE BAŞLADI, KONSERLE SONA ERDİ

Toyun ilk günü “Kopuzdan Saza Göçer Kültürde Müzik” paneliyle başladı. Moldova ve Azerbaycan halk dansları, Yörük kültür atölyeleri ve geleneksel yörük ateşiyle devam eden etkinlik, ikinci gününde Kazakistan halk dansları, zeybek gösterileri ve Mustafa Özcan konseriyle sona erdi.

KÜLTÜRÜN GELECEĞE TAŞINMASI VURGULANDI

Muğla Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akcan, “Toyumuzla yörük kültürünü gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Uluslararası boyutlara ulaşan bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Cengiz ise, “Toy devam ettikçe Türklüğümüz ebedi kalacaktır” diyerek kültürel mirasın önemine dikkat çekti.

DAYANIŞMA VE DOĞAYLA UYUM TEMASI ÖNE ÇIKTI

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Türkmen geleneğinin özgürlük, doğayla uyum ve dayanışma üzerine kurulu olduğunu vurgularken, Muğla Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe “Yörüklük bağımsızlığın sembolüdür” ifadelerini kullandı.

Moldova Büyükelçisi Oleg Serebria ve Bulgaristan Büyükelçisi Anguel Tcholakov ise toyun halkları bir araya getiren bir kültür köprüsü olduğunu belirtti.

BAŞKAN ARAS: “BİRLİK OLMAZSA CUMHURİYET AYAKTA KALAMAZ”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Kültürümüzü korumak, köklerimize sahip çıkmak zorundayız. Ayrılığa yer yok. Yörükler, Türkmenler bir olmazsa Cumhuriyet ayakta kalamaz” dedi.

Toy, hem kültürel mirasın yaşatıldığı hem de uluslararası dostlukların pekiştirildiği bir buluşma noktası olarak hafızalarda yer etti.