Manisa'nın sivil toplum platformlarından biri olan Dostlar Meclisi'nin konuğu, Manisa Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay, Pazarcılar Odası Başkan Adayı Halim Şener, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç ile aynı odanın başkan adayı Cahit Güden oldu.

MANİSA (İGFA) - Toplantı hakkında açıklama yapan Manisa Dostlar Meclisi Başkanı Cihan Canuyar, 'Manisamızın Demokrasi Platformu Manisa Dostlar Meclisi'nin bu haftaki konukları, oda başkanlarımız ve başkan adaylarımız oldu.

Katılımcılar bugüne kadar gerçekleştirdikleri hizmetleri ve gelecek dönem projelerini bizlerle paylaştılar. Herkese eşit süre verildi. Toplantımız, demokrasi anlayışımıza uygun, eşitlikçi ve kardeşlik ilkesi doğrultusunda gerçekleşti' dedi.

Cihan Canuyar, toplantıya katılan tüm başkan ve adaylara teşekkür ederek, yaklaşan kongre sürecinde başarılar diledi.

Konuklar ise Manisa Dostlar Meclisinde bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirtiler ve Manisa Dostlar Meclisi Başkanı Cihan Canuyar ve meclis üyelerine teşekkür ettiler.