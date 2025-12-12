Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kurtuluş Caddesi ve Yıldırım Mahalle Muhtarlığını ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

BURSA (İGFA) - Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahalle ve esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Saha çalışmaları kapsamında Kurtuluş Caddesi'ni ziyaret eden Başkan Yılmaz, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Caddedeki dükkanları tek tek gezerek esnafa 'hayırlı işler' dileyen Başkan Yılmaz, vatandaşlarla da sohbet edip, taleplerini dinledi. Esnaf ve vatandaş ziyaretinin ardından ise Yıldırım Mahalle Muhtarlığı'na geçen Başkan Yılmaz, Muhtar Filiz Senal'la görüşüp mahallenin ihtiyaç ve talepleriyle ilgili bilgi aldı.

'TALEPLERİ DİNLİYORUZ'

Mahalle ve esnaf ziyaretlerinin, sorunların yerinde tespiti ve hizmet önceliklerinin belirlenmesi için önemli olduğunu belirte Başkan Yılmaz, 'Göreve geldiğimiz günden bu yana Yıldırım'ın sorunlarını çözmek ve daha yaşanılabilir bir kent oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hizmet üretirken, proje geliştirirken, yatırım yaparken hemşehrilerimizin talep, ihtiyaç ve beklentilerine göre bir yol haritası oluşturuyoruz. Bunun için sık sık ekip arkadaşlarımızla birlikte mahalle ziyaretleri gerçekleştiriyor ve vatandaşlarımızla, esnafımızla buluşuyoruz. Talepleri dinleyip, ihtiyaçları yerinde görüyoruz. Bundan sonra da mahallelerimizi ziyaret ederek, hemşehrilerimizle buluşmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.