Sakarya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, 2025 yılı eğitim planı kapsamında Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümü öğrencilerini Sakarya Entegre Katı Atık Yönetim Tesisinde (SEKAY) ağırladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, geleceğin mühendisleri olacak SAÜ Mühendislik Bölümü öğrencilerini Sakarya Entegre Katı Atık Yönetim Tesisinde (SEKAY) ağırladı. Programda öğrencilere karışık atıklarının ayrıştırılma süreçleri, geri kazanım yöntemleri, atıktan elektrik üretimi, tıbbi atık sterilizasyon süreçleri ve düzenli depolama sahalarının işletilmesine ilişkin teknik bilgiler aktarıldı.

HEM TEORİK HEM DE PRATİK BİLGİ ALDILAR

SEKAY'da gerçekleştirilen teknik gezi sonrası SAÇEM'de verilen eğitimlerde, genç mühendis adaylarına çevresel sürdürülebilirlik ve modern atık yönetimi alanında kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Sakarya'nın atık yönetiminde uyguladığı yenilikçi teknolojileri inceleme fırsatı bulan öğrenciler, karışık atıklarının ayrıştırılma süreçleri, geri kazanım yöntemleri, atıktan elektrik üretimi, tıbbi atık sterilizasyon süreçleri ve düzenli depolama sahalarının işletilmesine ilişkin teknik bilgiler aldı.

SIFIR ATIKTA ÖNEMLİ HİZMETLER

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin sıfır atık alanındaki hizmetlerinin detaylı şekilde anlatıldığı programda konuşan Çevre Yüksek Mühendisi Dr. Yasemin Çalışkan, 'Sürdürülebilir bir çevre için atılan her adımın arkasında güçlü bir mevzuat sistemi var. Bu sistem uluslararası ve ulusal stratejik planlarda önemli bir yol haritası olmakta ve çalışma hayatında fark yaratan başarıları getirmektedir. Teknik gezi imkânı sağlayabildiğimiz bu örnek geri kazanım tesisi de mevzuat hükümlerinin doğurduğu başarılı bir sonuç örneğidir' ifadelerini kullandı.

DOĞA TEMELLİ ÇÖZÜMLER

İklim değişikliğinin nedenleri, dünyada ve Türkiye'de görülen etkileri, iklim kanunu çerçevesinde azaltım ve uyum çalışmaları da ele alındığı programda Çevre Yüksek Mühendisi Esra Demirhan ise, 'İklim değişikliğiyle mücadele, küresel ve yerel ölçekte sürdürülebilir bir gelecek için kritik bir gereklilik olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda, çevresel sorumluluk bilincini güçlendiren yaklaşımlar, hem iklim değişikliğinin etkilerini anlamayı kolaylaştırıyor hem de doğa temelli çözümler geliştirmek için gerekli farkındalığı artırıyor' dedi.