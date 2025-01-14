Muğla Büyükşehir Belediyesi, iklim krizi ve azalan su kaynaklarıyla mücadele kapsamında sürdürülebilir çözümler üretmeye devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Su tüketimini azaltmayı hedefleyen kurakçıl peyzaj projeleri, kent genelinde yaygınlaştırılarak çevre dostu uygulamalarla hayata geçiriliyor. Son olarak, otogar bağlantı yolunda gerçekleştirilen kurakçıl peyzaj çalışmalarıyla bu projelere bir yenisi daha eklendi.

Kurakçıl peyzaj çalışmaları, estetik bir çevre düzenlemesi sunmanın yanı sıra sulama için kullanılan su miktarını önemli ölçüde azaltıyor. Bu uygulamalar sayesinde günlük 33 bin kişinin su ihtiyacına eşdeğer bir tasarruf sağlanıyor. Proje kapsamında, toplamda 10 bin metrekarelik bir alana 597 ağaç dikilerek kentin görsel güzelliği artırılırken su kullanımının azaltılması konusunda da farkındalık oluşturuluyor.

Büyükşehir Belediyesi, kurakçıl peyzaj projelerinin yanı sıra suyun doğru kullanımı için arıtma tesislerinden elde edilen geri dönüştürülmüş suları da değerlendirmeye alıyor. Bu kapsamda, Menteşe ilçesinde bulunan yeşil alanların yüzde 90’ı Atık Su Arıtma Tesisi’nden sağlanan geri dönüşüm sularıyla sulanıyor. Benzer şekilde, diğer ilçelerde arazözlerle yapılan sulamalarda geri dönüştürülmüş su kullanılarak su tasarrufuna büyük katkı sağlanıyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, peyzaj çalışmalarının susuz şekilde yapılabilmesi için iki gün süren “İklim Değişikliğine Uyumda Uluslararası Susuz Peyzaj” çalıştayı düzenleyerek bu konuda farkındalık yarattı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, iklim krizinin etkileriyle birlikte su krizinin de ciddi bir tehdit haline geldiğini belirtti.

Başkan Aras, bu duruma karşı önlem almak adına Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirilen projelerle ilgili şunları kaydetti:

"Muğla olarak doğal kaynaklarımızı koruma ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma hedefiyle çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. İklim krizi ve azalan su kaynakları gibi küresel sorunlara karşı yerel ve yenilikçi çözümler üretmek önceliğimizdir. Bu kapsamda, kurakçıl peyzaj projelerimiz ve geri dönüşüm sularını kullanarak gerçekleştirdiğimiz su tasarrufu çalışmaları, bu hedeflerimizin somut birer yansımasıdır. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak sürdürülebilir çevre anlayışıyla, doğal kaynaklarımızı korumaya yönelik projeleri artırarak devam ettirecek ve geleceğimiz için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz."