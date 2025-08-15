Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde gelen talepler doğrultusunda bakım onarım çalışmalarına ve Atatürk büstü ile Atatürk köşesi yapımına devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak, öğrencilerin daha güvenli, sağlıklı ve konforlu ortamlarda eğitim alabilmesi için 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde bakım ve onarım çalışmalarına başladı. Çocuklarda tarih bilinci ve milli kimlik duygusunu pekiştirmek amacıyla Atatürk büstü ile Atatürk köşesi çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

Bakım-Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde eğitim altyapısını güçlendirmek amacıyla 6 ilçede 14 okulda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında okul bahçesine Atatürk büstü yerleştirilirken, iç ve dış cephe boyamaları, tuvaletlerin bakım-onarımı, su tesisatlarının yenilenmesi, sınıf kapılarının yenilenmesi, okul içi Atatürk Köşesi düzenlemesi ve parke döşeme işlemleri gerçekleştirildi.

13 Okulda Çalışmalar Tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılının ilk 6 ayında 3 okula yeni Atatürk büstü kazandırdı, 7 okulda mevcut büstleri yeniledi, 7 okulda Atatürk köşesi oluşturdu ve 13 okulda kapsamlı bakım-onarım çalışmalarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi’nin bugüne kadar il genelinde hayata geçirdiği projelerle 149 Atatürk büstü ve 78 Atatürk köşesi öğrencilerle buluştu.

Ayhan Okuyucu: “6 İlçede 14 Okulda Çalışmalarımızı Hızla Sürdürüyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde görevli İnşaat Teknikeri Ayhan Okuyucu, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak okullardan gelen talepler doğrultusunda bakım-onarım, Atatürk büstü ve Atatürk köşesi yapımına devam ediyoruz. 6 ilçede 14 okulda çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Öğrencilerin daha güvenli ve konforlu ortamlarda eğitim alabilmeleri amacıyla 2025-2026 eğitim ve öğretim yılına hazırlık çalışmalarına devam ediyoruz.” diye konuştu.

Başkan Aras: “Çocuklarımızın Gözlerindeki Öğrenme Işığını Görmek, Bizim İçin En Büyük Motivasyondur”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Büyükşehir Belediyesi olarak sadece fiziki anlamda değil, aynı zamanda kültürel ve manevi değerlerimizi yansıtan eğitim ortamları oluşturmayı önemsiyoruz. Atatürk büstleri ve köşeleri, çocuklarımıza Cumhuriyetimizin temel değerlerini hatırlatan önemli simgelerdir. İl genelinde okullarımızdan gelen talepleri titizlikle değerlendiriyor, ihtiyaç duyulan bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını hızla hayata geçiriyoruz. Amacımız, çocuklarımızın güvenli, sağlıklı ve modern ortamlarda eğitim görmesini sağlamak. Onların gözlerindeki öğrenme ışığını görmek, bizim için en büyük motivasyondur. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimden spora, kültür-sanattan sosyal destek projelerine kadar her alanda yanlarında olmaya devam edeceğiz.” dedi.